Corazones azules por el Día de la Enfermedad Celíaca

En el mes de mayo, cada país celebra el Día de la Enfermedad Celíaca en una jornada diferente. Por eso, las personas que tienen esta enfermedad le llaman a mayo el mes celíaco. En España, se celebra el día 27, pero debido a la crisis sanitaria creada por la pandemia de coronavirus, varios países europeos -entre ellos el nuestro- han decidido aunar esfuerzos y celebrar el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca en la misma jornada: el 16 de mayo.

Así, desde las distintas asociaciones de celíacos han organizado actividades en torno a este día. En concreto, la Asociación de Celíacos de Cádiz está realizando charlas, concursos de recetas sin gluten y un concurso de dibujo. También está publicando vídeos en redes sociales contando experiencias de personas que padecen esta enfermedad y otros elementos audiovisuales dedicados a los más pequeños de la casa.

Además, según cuenta la presidenta de esta entidad, Verónica Gómez, este sábado pretenden llenar las redes sociales de corazones azules, en una campaña para dar visibilidad a esta enfermedad y apoyar a las personas que la padecen. En concreto, desde la Asociación de Celíacos de Cádiz animan a la población a dibujar un corazón azul -Verónica apunta que se puede hacer con una cartulina azul o coloreándolo- y escribir dentro la frase Mi corazón es celíaco. "La idea es hacer una foto al corazón y subirla a las redes sociales etiquetando a la Asociación de Celíacos de Cádiz (ACECA), y compartirla para que llegue al mayor número de personas. También se puede poner como foto de perfil de WhatsApp", apunta.

Según informa la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, la celiaquía es una enfermedad multisistémica (que puede afectar a cualquier sistema del cuerpo humano, no sólo al aparato digestivo) con base autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas. La prevalencia estimada en los europeos es del 1%, siendo más frecuente en mujeres. Verónica Gómez apunta que algunas de las personas que padecen esta enfermedad son asintomáticas.

La presidenta de la Asocicación de Celíacos de Cádiz destaca la importancia de dar a conocer esta patología y concienciar a la población sobre ella, porque "la sociedad no conoce la gravedad de esta enfermedad". En este sentido, cuenta que a veces, por desconocimiento, "en algunos lugares no se nos trata bien o piensan que somos unos exagerados si pedimos que no nos pongan, por ejemplo, los picos con el jamón o los cubiertos en la misma cesta del pan". Y es que pequeños detalles como estos pueden hacer que una persona celíaca se ponga muy enferma.

Por eso, entre los objetivos de esta entidad se encuentra el de realizar cursos de formación para la hostelería y dar charlas y talleres en los centros educativos para dar a conocer esta enfermedad y concienciar a la población sobre ella.