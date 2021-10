Condenado a cuatro años de cárcel el "falso Iniesta" que intentó comprar El Rey de Oros y Hogarsur

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años y 10 meses y medio de prisión a Blas Fernando Gracia, conocido como el 'falso Iniesta', que trató de comprar la conservera barbateña Rey de Oros y la promotora Hogarsur, de El Puerto de Santa María, entre otros negocios. El Alto Tribunal ratifica la pena por cuatro delitos de falsedad documental, con la circunstancia agravante de reincidencia, y dos delitos de estafa, uno a una empresa y el otro, a la Tesorería General de la Seguridad Social, con avales falsos de la Unión de Bancos Suizos (UBS).

El Supremo desestima así todos los motivos del recurso de casación que había planteado el conocido como 'falso Iniesta' contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le impuso la citada pena y le condenó al pago de 2.061 euros a la empresa Romade; de 50.937 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y de 15.000 euros a UBS.

Según los hechos probados, el condenado, como administrador de Promociones Worldcon Futurohogar, con domicilio en Madrid, intentó comprar en 2013 acciones del grupo empresarial Hogarsur, inmobiliaria con sede en El Puerto de Santa María y que estaba en concurso de acreedores. Gracia llegó a ofrecer seis millones de euros, utilizando para ello avales de UBS. La compraventa quedó sin efecto cuando el banco comunicó al administrador que no había emitido ninguno de ellos.

Posteriormente, con la intención de comprar la Comunidad de Bienes Hermanos de la Vega García y De la Vega Hermanos Hostelería, que habían sido condenadas en Sevilla al pago de 104.493 euros, ofreció al administrador de ambas entidades un supuesto aval por dicho importe de UBS.

En 2014, como administrador único de Ataúdes Hispano, con domicilio social en Villarrobledo (Albacete), el 'falso Iniesta' entregó a la empresa suministradora de material Romade, de Daimiel (Ciudad Real), un aval supuestamente de UBS por importe de 25.000 euros para garantizar las compras a futuro. Romade aceptó y Ataúdes Hispano fue pagando sus facturas hasta julio, fecha en la que dejó impagada la última factura de 2.061 euros.

Además, realizó una oferta de compra al administrador concursal de la empresa Hermanos Burgase, con domicilio social en Huesca, acompañada de un supuesto aval de UBS, por importe de 445.000 euros, que fue rechazada al verificarse que no había sido emitido por este banco.

Otra de sus operaciones involucró a la histórica fábrica de conservas El Rey de Oros, en Barbate. Blas Fernando Gracia, del que que después se supo que había estado detenido por la presentación deavales falsos, dijo ser representante del futbolista, Andrés Iniesta, llegando a erigirse en “el salvador” de laempresa. Poco después, resultó que nada de lo prometido y comprometido por escrito ante notario se vio hecho realidad.

El supuesto empresario no dudaba en atender a los medios y consiguió que incluso su propuesta llegase al pleno del Ayuntamiento. Una serie de mentiras que llegaron a crear un envoltorio para las latas que se iban a presentar incluso en la Feria Internacional de Turismo. El engaño se conoció cuando Gracia fue fue a la fábrica de Conservas Concepción Hermanos Ayamonte e hizo un pedido de 125.500 euros con un aval que despertó las sospechas del economista de la empresa. Se comprobó entonces que no tenía la relación de la que presumía con el grupo empresarial del futbolista Andrés Iniesta, por lo que Conservas Concepción no envió el pedido.