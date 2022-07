El presidente del Comité Militar de la UE visita la fragata 'Numancia' en Yibuti

El nuevo presidente del EUMC (Comité Militar de la Unión Europea), el general Robert Brieger, realizó su primera visita a las fuerzas activas en la operación EU NAVFOR ATALANTA en Yibuti. El comandante de la operación, vicealmirante José M. Nuñez Torrente le dio la bienvenida y le proporcionó una actualización sobre el estado de la misión, en presencia del jefe de la Delegación de la UE en Djibouti, S.E. Aidan O´Hara.

Así el general visitó las dos unidades de Atalanta con base permanente en Djibouti, con el destacamento ORION con sus aeronaves de patrulla marítima. Su presencia continua sigue siendo crucial para la Operación, convirtiendo a Djibouti en uno de los tres países anfitriones de Atalanta. Además estuvo en la fragata Numancia, en visita al puerto como parte de sus patrullas contra la piratería. El buque español partió de Rota el pasado mes de junio para incorporarse a esta misión.

Durante toda su gira, explican desde el Cuartel General de la Operación-ubicado en la Base de Rota- tuvo la oportunidad de agradecer a toda la tripulación del Atalanta por su esfuerzo, sacrificio y compromiso con el mandato encomendado por la Unión Europea.

“La operación Atalanta establece el más alto punto de referencia de efectividad para Europay su compromiso de proporcionar seguridad marítima donde sea necesario, salvaguardar la libertadde navegación y entregas del Programa Mundial de Alimentos”. dijo el general Brieger.

