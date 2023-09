Cierran un camping ilegal en Chipiona por condiciones insalubres

Una parcela que estaba operando como camping de manera ilegal, sin permiso alguno y sin el acondicionamiento adecuado. La Policía Local de Chipiona, informan en su Facebook, ha procedido al cierre del recinto donde había varias carpas instaladas y autocaravanas.

La clausura de este camping ilegal ha venido motivada por las denuncias de los vecinos por ruidos, insalubridad e inseguridad. Los agentes municipales explican que han procedido al cierre inmediato de la parcela con un precinto ante la falta de documentación exigida. Por lo que la presencia de varias personas pernoctando durante días en esa parcela no tenía ningún tipo de autorización.

A su vez, recuerdan que asentarse de esta forma en un espacio resulta peligroso al no ser un camping con mínimas condiciones mínimas de seguridad e higiene. Pues no había un tratamiento de aguas fecales ni un plan de prevención de incendios, al no tener ningún tipo de permiso.

En las imágenes aéreas aportadas, se puede percibir hasta una lancha, en un espacio no muy amplio donde también se observan siete carpas, tres turismos (uno de ellos con remolque) y dos caravanas. En el cierre de su publicación, la Policía Local de Chipiona llamó a la responsabilidad y a hacer un turismo más sostenible.