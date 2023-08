Una mujer de 83 años olvida cómo volver a casa tras visitar el Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona y es ayudada por los vecinos

Las patrullas de la Policía Local de Chipiona son casi de dominio público a través de canal de Facebook. En las últimas horas, han publicado una historia de esas que emocionan y que, por suerte, acaban en final feliz. Durante uno de esos servicios, informan en su Facebook, encontraron a una familia charlaba con una mujer mayor de 83 años, que dialogaba con felicidad y contaba historias de sus veranos en Chipiona.

Sin embargo, pronto descubrieron que esta mujer de avanzada edad, que cada tarde visitaba el Santuario de la Virgen de Regla, no sabía cómo volver y parecía tener problemas de memoria. Intentó pedir un taxi y no pudo, por lo que tuvieron que llevársela. Durante una hora y media, los agentes estuvieron, con la mujer a bordo del coche policial, tratando de encontrar el domicilio. Mientras tanto, Loli, el nombre de pila de la mujer, recordaba sus momentos pasados por los veranos de Chipiona a ráfagas. Uno de los problemas es que no llevaba ningún tipo de identificación. Por lo que los efectivos municipales tuvieron que dejar que Loli hablara sobre sitios que recordase con su familia para probar suerte.

Primero fue una heladería donde solía ir con su familia, nada. Después, la casa de una prima que reconoció desde el coche por los bonitos azulejos. Al tocar la puerta, su familiar ya no vivía ahí. Pero sí unos vecinos que recordaban su cara. Loli, no les reconocía. Estos vecinos pudieron dar con un familiar de la mujer. Nada más llegar al sitio, la mujer reconoció a su familiar y el susto acabó. La mujer pudo volver a su casa sana y salva tras unas horas sin saber cómo hacerlo.