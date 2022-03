Caravana de camiones en Cádiz: Banderas españolas, aplausos y okeys a su paso

España es un país de autónomos. De eso no cabe la menor duda. De autónomos capaces, contra viento y marea, de levantar el país cada día. Por descontado. Pero también de paralizarlo hasta congestionar la distribución y el sector alimentario, la pesca, la ganadería y hasta el sector aeronáutico. Afectando al comercio y a la sufrida industria auxiliar, sostenidos también, no nos olvidemos, muchas veces por autónomos.

Pese a todo ello, la atronadora caravana de más de un centenar de camiones, tractores y furgonetas adornados con banderas españolas que atravesó esta lluviosa mañana de marzo la avenida principal de la capital gaditana cosechó algunos aplausos, bastantes muestras de apoyo en forma de pulgares levantados y algún que otro grueso pero apagado reproche de algún transeúnte embozado tras su mascarilla.

Entre quienes más les tocaron las palmas a los transportistas estuvo un pequeñísimo grupo de trabajadoras sanitarias del Hospital Puerta del Mar. Aunque habría que hacer un par de puntualizaciones para que nadie se lleve a engaño: las banderas españolas que lucían camiones, tractores y furgonetas eran todas constitucionales, procedentes quizá del mismo bazar chino. Y la mayoría de los palmeros, señores y señoras mayores de los tramos residenciales más caros de la Avenida, aunque también hubo entre ellos empleadas de oficina, dependientes y algún que otro currante. Eso sí; casi nadie perdió la oportunidad de grabar con su móvil un convoy inédito por sus dimensiones por la Avenida principal de Cádiz. Sobre todo el tramo o sección de tractores de todas las modalidades, unos vehículos agrarios nunca vistos en tanta cantidad en una ciudad en la que, como dice la copla, no sabe lucir el traje de montar.

El caso es que la caravana de los camioneros autónomos que abanderan un paro que está dejando los lineales del supermercado vacíos de leche y otros artículos de primera necesidad, que ha contribuido a la escasez y a la carestía sin precedentes de algo tan popular como el pollo o los boquerones, que ha tenido secuestrada la coca-cola y el alcohol de los hosteleros durante el fin de semana y que pone en peligro hasta el suministro de Cruzcampo y de los macarrones parece despertar la simpatía de una parte de la ciudadanía. Pese a todo.

Simpatía por una especie de David que le planta cara a un Goliath que no lo ha invitado a la mesa de negociación tras la que hoy decidirá si mantiene o no un paro que está poniendo en jaque la economía de todo un país. Un colectivo -que antes no lo era, porque cada autonómo iba a lo suyo- que por pura supervivencia se ha echado a la espalda la responsabilidad de conseguir que el Gobierno intervenga y baje el precio del gasoil y ponga coto los intermediarios que se llevan la mayor parte de la tarta, dejando las migajas a quienes se comen días y noches de carretera. Generando, en el mejor de los casos, como efecto, una vuelta a la cordura de los precios. Quizá a ello contribuya la cercanía que destilan los letreros de esas viseras homenaje del tipo "Por mi padre" o "Mis niñas Pili y Lola". O de marcas inequívocamente patrias como "ExcavaLópez" o "El Neverita SL", que hablan de la familia que hay detrás de esos puestos de trabajo sobre ruedas.

Lo cierto es que en en medio del ruido ensordecedor de las bocinas la caravana atravesó la Avenida, las puertas de Tierra, bajo por la Cuesta de las Calesas, le hizo una metafórica peineta al Puerto de Cádiz y enfiló la carretera de Astilleros rumbo al Puente de La Pepa, por donde abandonó la ciudad rumbo a Jerez. El convoy se demoró más de lo previsto, por lo que una vez en la Ciudad del Caballo, los transportistas decidieron regresar directamente y por el camino más corto al punto dee partida, el polígono industrial Pelagatos, de Chiclana, sin volver a hacer el recorrido a la inversa, como estaba planeado.