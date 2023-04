Cádiz recupera el número de empresas anterior a la burbuja inmobiliaria

Rememorar la crisis de la primera década del siglo XXI provoca inquietud. La sola mención a la burbuja inmobiliaria, a Lehman Brothers, a las hipotecas subprime y a todos los coletazos que provocó aquel batacazo financiero hace temblar más de una pierna. Y una de las consecuencias que no hemos conseguido superar hasta ahora, quince años después, ha sido el peso empresarial en la provincia gaditana.

El año 2022 se cerró con 65.560 empresas, una cifra histórica. El listón estaba situado en aquel nefasto 2008, con 64.505 empresas registradas según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de ese año los números rojos reflejan una bajada en el número de compañías que no cesó hasta 2014, tocando fondo en las 56.944 empresas. La recuperación paulatina no se ha visto frenada ni por la crisis sanitaria provocada por la Covid, ya que las medidas como los ERTE ayudaron a que no se cerraran tantas empresas y el número de estas no paró de crecer, aunque a menor ritmo. A nivel andaluz, esta recuperación del número de compañías a niveles previos a la crisis financiera se produjo al cierre de 2020.

Desde la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) matizan que, aunque esta marca en el número de empresas es importante, también lo es el tamaño de las mismas. Más del 91% de las registradas cuentan con menos de cinco asalariados (el 52% no tiene asalariados, directamente). Predominan las microempresas, aunque este hecho es similar si lo comparamos con otras provincias españolas.

Desde axesor y su Radar Empresarial de Creación de Empresas aportan otro dato que invita al optimismo. El año 2023 ha comenzado con un incremento del 15,49% en la constitución de sociedades mercantiles en la provincia gaditana. Los datos del INE arrojan un total de 19.048 sociedades registradas a final de 2022, a los que la consultora suma 589 en este inicio de año (149 en enero, 227 en febrero y 213 en marzo, cuando en el año anterior ningún mes había superado la barrera de las 200 sociedades constituidas en la provincia). En cuanto al capital social suscrito por estas sociedades, también se ha visto incrementado, sobre todo en este pasado mes de marzo.

Aún así, la mayoría de nuevas incorporaciones al registro de empresas corresponde a personas físicas. De hecho, si comparamos el tipo de empresas de aquel 2008 con los datos oficiales del cierre de 2022, las sociedades anónimas no han parado de caer en estos casi cinco lustros (de 1.085 a 562), las limitadas han pasado de 19.136 a 18.062, las cooperativas han bajado de 536 a 422 y son las asociaciones y las personas físicas las que han tirado del carro para que se dé ese aumento del número de empresas (de 1.966 a 2.437 y de 39.880 a 42.452, respectivamente).

"Hacen falta más empresas y más grandes", reiteran desde la CEC. Uno de los datos que es necesario corregir es la densidad de empresas en relación a la población. Según el 'Análisis económico y financiero de la empresa 2022' realizado por Unicaja, la provincia es la tercera por la cola en esa categoría, solo por delante de Guadalajara y Huelva. Cádiz contaba con 51,2 empresas por cada 1.000 habitantes en 2021, muy lejos de las 71 que promedia España. Si nos ponemos en modo ranking, Cádiz tiene a 15 provincias que la superan en número total de empresas, pero con sus 1,2 millones de habitantes, es la octava provincia más poblada a nivel nacional, de ahí que el cálculo entre uno y otro nos deje en el vagón de cola.

Otro de los problemas que es necesario corregir es que la mayor empresa de la provincia de Cádiz es la economía sumergida. La actividad económica en la sombra supone una cuarta parte del Producto Interior Bruto de la provincia, según las estimaciones de la CEC, que presentó recientemente un estudio monográfico sobre este asunto junto a la Diputación Provincial.

Y si el tamaño de las empresas importa, el sector industrial tiene mucho peso en esa consideración. La industria mueve las entidades con mayor cantidad de asalariados a pesar de que su número solo supone el 4,7% de las empresas registradas en Cádiz en 2021. Según el informe de Unicaja, en el periodo comprendido entre 2016 y 2021 el sector había crecido un 11,7% en la provincia y las empresas con un número superior a los 200 trabajadores había experimentado un importante ascenso también en ese periodo. Según la CEC, la industria genera el 10% del PIB provincial, el mismo peso que tiene la agricultura y pesca y lejos del 75% del sector servicios. Sin embargo, Cádiz es la principal provincia exportadora de Andalucía.

La gran mayoría de empresas de la provincia se dedican al comercio, la hostelería y el transporte (43,1%) o al resto del sector servicios (42,8%), según el informe de Unicaja.