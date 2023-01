De criticar a los Borbones y a Rajoy, a liderar la lista del PP en Medina Sidonia

Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, no hace por tanto mucho tiempo, María Salazar se despachaba a gusto en las redes sociales contra los Borbones y contra el Gobierno de Mariano Rajoy, además de que negaba con rotundidad que hubiera adoctrinamiento contra el español en las escuelas catalanas. Nada de eso sería noticia si no fuera por el hecho de que María Salazar ya ha sido proclamada de manera oficial candidata a la Alcaldía de Medina Sidonia por el propio PP, un partido al que además llega tras una etapa como militante y como concejal de Ciudadanos.

Fue el alcalde de la localidad asidonense, Fernando Macías, de IU, quien desveló públicamente estos mensajes de Salazar. Lo hizo en el último pleno municipal, que acabó como el rosario de la aurora, con el alcalde expulsando a varias personas que estaban en el público, con la candidata del PP acusando al regidor de inmiscuirse en su vida privada y con la secretaria del Ayuntamiento intentando zanjar una polémica que, curiosamente, surgió en el tramo final de esta sesión plenaria, en el apartado reservado a ruegos y preguntas. En ese momento la candidata del PP, que ahora figura como concejal no adscrita tras desvincularse de Ciudadanos, hizo un ruego cuando menos extraño al alcalde, a quien pedía que dejara a un lado su ideología y que se centrara en los problemas de Medina.

Y Macías recogió el guante lanzado por Salazar pero para todo lo contrario, para hablar de ideología. Y ahí destacaba que mientras su ideología "siempre ha estado en el mismo sitio" la de la alcaldable del PP "ha sido muy maleante, muy cambiante". Y puso como ejemplo de ello mensajes que Salazar subió a Facebook entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 y que después de que se celebrara el pleno fueron borrados rápidamente.

En sus redes sociales la hoy candidata del PP en Medina Sidonia demostraba que, al menos entonces, no tenía mucha simpatía por la Familia Real española. De ahí que, por ejemplo, le diera un 'me gusta' a una foto de los Borbones a la que acompañaba este comentario: "¿Para qué necesitamos mantener a todos estos? ¿No valdría la pena toda la pasta que se llevan guardarla para pensiones por ejemplo?" Del mismo modo, también le dio otro 'me gusta' a un rap titulado Los Borbones son unos ladrones.

El alcalde de Medina Sidonia aireó estos dos mensajes de María Salazar de su puño y letra, fechados ambos en octubre de 2017 y en una cuenta en la que la edil hoy del PP y antes de Ciudadanos firmaba como María Sheffield, aunque con su imagen en su cuenta de perfil. En uno de ellos escribió: "Ojalá España saliese a la calle a manifestarse por estas cosas: los recortes, la subida de impuestos del Gobierno (que aún presidía Mariano Rajoy), la corrupción del PP y sus 700 imputados, los 40.000 millones robados del rescate bancario, lo de Urdangarín y la infanta o los discos duros rotos a martillazos en la sede del PP".

Y en el otro mensaje, Salazar, de 26 años de edad, catalana de nacimiento y profesora de Primaria, daba así su opinión sobre la situación de los centros educativos: "Estoy hasta ahí de que se hable de adoctrinamiento. Hablad y mentid de lo que os dé la gana pero no juguéis con el sistema educativo". Y añadía: "Jamás ni nos han comido la cabeza con ideas políticas ni lo he hecho yo como maestra. Antes de hablar de las escuelas catalanas lavaos la boca porque no sólo se habla y se enseña el español junto con el catalán sino que conviven muchísimas más lenguas dentro de las aulas".

Este último mensaje está vinculado a otro que escribió el 11 de septiembre de 2018, el día de la Diada de Cataluña: "El futuro no está escrito en ningún lado, porque sólo la gente puede escribirlo. Buen día desde Catalunya".

Conforme el alcalde iba dando más detalles de estos mensajes en el pleno de Medina, más se iba calentando el ambiente. Así, el regidor echó a un par de personas que estaban entre el público y que le recriminaron su actitud y, en un tono excesivamente enérgico, hasta amenazó con llamar a la Policía Local para desalojar el salón plenario. El alcalde incluso ninguneó a la secretaria general del Ayuntamiento, que medió para dejar claro que en una sesión plenaria "los ruegos no se debaten". Pero Macías siguió su enfrentamiento con la candidata del PP, a quien acusó de haber tenido varias ideologías en muy poco tiempo. "En 2018 tenía usted la misma ideología que nosotros, pero con menos elegancia", le llegó a decir. Y ésta le echó en cara a Macías que sacara al debate asuntos personales: "Esto es flipante. No se meta en mi vida personal. ¿Nos metemos en la suya?", le dijo al alcalde esta concejala que es profesora en el colegio Ángel Ruiz Enciso de Medina, que entró en el Ayuntamiento a mediados del año 2000 como concejala de Ciudadanos en sustitución de Antonia María de la Flor y que el pasado mes de enero fue confirmada como la candidata del PP a la Alcaldía de esta localidad jandeña en las elecciones municipales del próximo de 28 mayo.

En el mandato corporativo que está a punto de terminar IU ha gobernado en minoría con ocho concejales. En la oposición permanecen los siete ediles del PSOE, uno del PP y la referida María Salazar, que ahora figura como concejala no adscrita tras abandonar las filas de Ciudadanos.