Aparcero: "Mis vecinos me han convencido para que me presente otra vez"

"Sí, me presentaré en mayo a la reelección como alcalde de Chipiona. Mi partido así me lo ha pedido y mis vecinos me han venido convenciendo por la calle para que siga cuatro años más. Y lo voy a intentar". Era un secreto a voces en Chipiona y en el mundillo político provincial que el regidor chipionero, Luis Mario Aparcero, se presentaría a la reelección en los comicios locales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, y así lo confirmó ayer el propio Aparcero en declaraciones a este periódico.

El lunes se celebró la asamblea del partido Unidos por Chipiona (UxCh) en la que, aparte de elegir a la nueva ejecutiva, se propuso a Aparcero como candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales de este año, un planteamiento que fue apoyado por unanimidad y que terminó convenciendo al actual alcalde, de 66 años de edad, para dar el paso.

Con su presentación Aparcero es consciente de que incumple una de sus promesas electorales de 2019, cuando aseguró que si llegaba a la Alcaldía sólo estaría cuatro años en el cargo. "Es cierto, ese era mi compromiso y durante todo el mandato tenía claro que en 2023 dejaría la política para siempre. Pero mis vecinos, que me han venido parando por la calle y me han pedido que siga, me han terminado convenciendo, además de que hay una serie de proyectos que hemos puesto en marcha en estos cuatro años y que me gustaría ver culminados", reflexiona quien está a punto de cumplir 16 años como alcalde de Chipiona, aunque divididos en cuatro etapas.

Entre esos proyectos en ciernes, Aparcero destaca por ejemplo la construcción de sendos aparcamientos subterráneos en el muelle y en las Canteras, la construcción de una residencia para mayores o la reapertura del camping de Chipiona. Y no se olvida el alcalde del importante enclave turístico de Costa Ballena "donde tenemos que seguir desarrollando la parte correspondiente al municipio chipionero y donde está proyectado también un centro de alto rendimiento deportivo".

Aparcero volvió a la Alcaldía de Chipiona en junio de 2019 casi 20 años después de que en octubre de 2000 su anterior partido, el PSOE, le obligara a dejar el cargo por su implicación en el llamado caso Sanlúcar. En su vuelta a la política logró su quinta victoria electoral en Chipiona como cabeza de lista, aunque por apenas ocho votos de diferencia sobre el PSOE.

En este mandato Aparcero considera que la ciudadanía ha podido ver "un alcalde más tranquilo, con más experiencia y con más responsabilidad". "Nuestro objetivo en 2019 era poner en valor el potencial de Chipiona como ciudad y como destino turístico, y creo que lo hemos conseguido", apostilla al tiempo que da mucho valor al hecho de que "hemos eliminado muchas incidencias que afeaban la imagen de la ciudad".Aparcero inició el mandato con sólo los cuatro concejales de su partido, UxCh, en el gobierno. Lugo cerró un acuerdo primero con el PSOE y más tarde con IU, conformándose el tripartito actual. A las elecciones del 28-M dice que llega "con mucha ilusión y mucho optimismo" y, aunque evidentemente aspira a ganar con mayoría absoluta, desde ya anuncia que si es reelegido volverá a abrir el gobierno de Chipiona a todos los partidos que tengan representación.