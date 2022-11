“La Base de Rota ha jugado, juega y estoy convencido de que jugará el mismo papel”

El vicealmirante Rubén Rodríguez Peña ha asumido hace menos de un mes, la jefatura del Arsenal de Cádiz. En estas líneas explica la labor que se hace desde sus unidades y la importancia de las instalaciones que lo conforman, entre ellos la Base de Rota.

–¿Asume el mando de uno de los arsenales más importantes de la Armada, ¿cuáles son sus principales objetivos?

–En resumidas cuentas conseguir, con el recurso puesto a mi disposición, la mayor disponibilidad operativa de las unidades que apoya el Arsenal de Cádiz. Además, conseguir que las unidades que se vean afectadas por deficiencias recuperen su disponibilidad lo antes posible. Concibo la misión del arsenal como la búsqueda permanente de garantizar que las unidades de la Armada a las que apoya estén disponibles para cumplir su misión el máximo tiempo posible con los recursos disponibles

–Habló usted en las palabras de su toma de posesión que la misión del Arsenal no es otra que apoyar a las unidades de la Fuerza de la Armada. ¿En qué se concreta y traduce esa misión exactamente?

–El Arsenal de Cádiz es el órgano periférico de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada responsable de las actividades de apoyo a las unidades y dependencias de la Armada en el entorno geográfico de la Bahía de Cádiz, además de las unidades y dependencias asignadas en Huelva, Sevilla, Málaga, Ceuta y Melilla. En concreto, lleva a cabo las funciones relacionadas con la inspección de las construcciones navales, la modernización de las unidades, el apoyo y alistamiento de unidades como base de estacionamiento, su mantenimiento y aprovisionamiento, el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones asociadas, el apoyo sanitario, la administración y gestión del recurso económico disponible, así como la prevención de riesgos laborales y actuaciones de preservación medioambiental.

–¿Cuántos efectivos hay ahora mismo en el arsenal gaditano?

–Actualmente el equipo de hombres y mujeres que trabajamos en el Arsenal asciende a algo más de 1.400 personas, una cuarta parte de ellas son civiles y el resto vestimos uniforme. Pero dentro de la Base de Rota hay mucho más personal que pertenece a la Flota o a la US Navy aunque no está destinada en el Arsenal. Por ejemplo, en la Base Naval de Rota tienen su puesto de trabajo unas 9.500 personas, de las que 3.500 son americanas y algo más de 1.000 son españolas trabajando para la US Navy. Si a esto le unimos las empresas que vienen a trabajar contabilizamos que casa día laborable entran en la Base más de 11.000 vehículos

–¿Cuáles son sus organismos más importantes?

–Buena pregunta, es como si me preguntase ¿cuál es su hija más guapa? Es muy difícil, quizá imposible para un jefe del Arsenal, al menos para mí de momento, diferenciar unos organismos como más importantes que otros. Por posicionarme, con cautela, los organismos más numerosos y los que de alguna manera dan la razón de ser al Arsenal son los que se encargan del mantenimiento de la Fuerza: buques, aeronaves y medios de Infantería de Marina. Pero estos, sin ninguna duda, no podrían funcionar si no funcionasen todas las demás.

–Bajo su mando está también la Base de Rota, ¿se esperan nuevas obras o ampliaciones de instalaciones? ¿Y nuevas unidades?

–En un futuro próximo hay previstas incorporaciones de nuevas unidades que sin duda afectarán a las instalaciones actuales de la Base Naval. Es el caso de la llegada de los nuevos helicópteros H-135 o el relevo de las tres fragatas clase Santa María por las nuevas fragatas clase Bonifaz, más coloquialmente conocidas como F-110. Además, el escenario energético demanda cambios que se verán impulsados por los Fondos Europeos en temas de eficiencia energética y movilidad sostenible por ejemplo. Y a más largo plazo la Armada tiene otros proyectos que podrían implicar cambios adicionales en la Base Naval y que tendremos que tener en cuenta para el caso que se conviertan en nuevos Programas Especiales de Modernización.

–Estas instalaciones son importantes tanto para la Armada como para EEUU y la OTAN, ¿Qué papel juega la base de Rota en un escenario internacional como el actual?

–Sin duda tiene un papel relevante. La Base ha jugado, juega y estoy convencido que jugará el mismo papel: contribuir a la seguridad de España y de sus aliados. Es cierto que la Base Naval de Rota, apoyada en su privilegiada situación en la Bahía de Cádiz, ha sabido adaptarse a los cambios estratégicos que ha sufrido el mundo en los últimos 70 años, cambios que se han llevado por delante otras muchas bases logísticas en su día prometedoras. Basta citar el apoyo que la Base presta a las cuatro unidades de la marina de los Estados Unidos que participan, desde hace algunos años, en el conocido como escudo contra misiles balísticos que proporciona una alerta temprana y una evidente protección contra ese tipo de amenazas a todo el territorio europeo. Además, España tiene ofrecida la Base Naval como punto de aprovisionamiento a la OTAN en caso de situaciones de crisis, como parte del compromiso de nuestro país con nuestros socios y aliados de la Alianza Atlántica. Desde la perspectiva puramente nacional, es la Base Naval más importante de la Armada.

–No sé si puede facilitarme algunos números de movimiento o impacto económico, empleo, actuales respecto a la Base de Rota y la Armada en general en la Bahía de Cádiz.

–No es fácil dar una cantidad concreta pero estamos hablando de cifras muy significativas tanto de empleos directos como de indirectos. Podemos pensar que la presencia de la Base Naval en Rota supone cerca de 400 millones de euros.

–¿Cómo van los trabajos para la incorporación a la Operación Atalanta de la fragata Santa María tras el incendio, este próximo sábado? ¿Qué daños sufrió?

–Los trabajos avanzan a buen ritmo desde el primer día y el barco está prácticamente listo para irse cuando se le ordene. Los daños, afortunadamente y gracias a la rápida intervención de la dotación y unidades de apoyo de la Base, se limitaron al hangar de ER y no afectaron a sistemas vitales del barco. Si a ello unimos el excelente trabajo realizado por diferentes empresas que habitualmente trabajan para el mantenimiento de los buques de la Armada. En la Bahía de Cádiz debemos estar muy satisfechos del rápido alistamiento del buque.

–No es su primer destino en Cádiz, ¿cómo ve la provincia y su relación con la Armada??

–Es la tercera vez que paso por la Base Naval de Rota y tras entrevistarme con los ediles de Cádiz, San Fernando, Rota y próximamente el Puerto de Santa María, he apreciado una excelente relación con la Armada. Evolución que considero lógica por diferentes motivos. Una progresiva integración con la población local, especialmente significativa con los efectivos norteamericanos. Una progresiva asunción de responsabilidades en las actividades de mantenimiento de las unidades por diferentes empresas de la Bahía. Una precepción social cada vez más positiva en relación a las Fuerzas Armadas en general y a la Armada en particular. En resumen, creo que en la Bahía hay más Cultura de Defensa hoy que la primera vez que, allá por 1997, tuve la oportunidad de trabajar en este incomparable entorno natural, cultural y social.