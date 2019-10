"Aitor Esteban podría haberse referido también a Euskalduna o Sestao"

Antonio Noria, histórico sindicalista y ex presidente del comité de empresa del astillero de Puerto Real, ha lamentado este miércoles las declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en las que ha comparado a los CDR con las protestas de los trabajadores de astilleros en la Bahía.

"Desconozco la política catalana en lo que se refiere a los CDR. Pero me parece innecesaria la comparación. En vez de referirse a la Bahía, podría haberse referido a la lucha de los trabajadores de los astilleros de Euskadi, que antes del cierre de Euskalduna y la privatización de Sestao, las luchas se parecían bastante a las de la Bahía de Cádiz", ha apuntado Noria, que se prejubiló el pasado mes de mayo

"No es una cuestión de comparar. Hay que ver el tiempo en el que te mueves. Los trabajadores y trabajadoras de la Bahía de Cádiz han usado los métodos que han visto convenientes en cada momento para la defensa no sólo de sus puestos de trabajo sino de los centros industriales de la Bahía de Cádiz", ha resaltado el ex presidente del comité de Puerto Real. "Y espero que siga siendo así", ha señalado.

Aitor Esteban, que ha sido reconocido como uno de los diputados con mejor oratoria y mayor sensatez a la hora de subirse al estrado, ha asegurado en una entrevista realizada por Xabier Fortes en el programa 'Los desayunos de TVE' que, a la hora de hablar de violencia en las calles y la actuación de los autodenominados Comités de Defensa de la República catalana, "hemos visto imágenes muy duras en los astilleros gaditanos. Los trabajadores estaban preparados para lanzar objetos, incendios, etc.".

Cádiz no ha sido el único lugar que Esteban ha puesto en su punto de mira en esta comparativa, ya que también ha recordado las protestas protagonizadas por los mineros de Asturias en 2012. "Hemos visto en Asturias y en otros sitios momentos mucho más crudos que el foco que se quiere poner ahora en Cataluña", ha sentenciado.