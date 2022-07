Abogados de Cádiz reclaman una Justicia "abierta de par en par"

Los abogados gaditanos celebran cada 12 de julio el Día de la Justicia Gratuita, coincidiendo con la fecha de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como expresión más significativa de la función social de la Abogacía en defensa de la ciudadanía.

En esta ocasión, el Colegio de Abogados de Cádiz convocó a los abogados del turno de oficio de la provincia a las puertas de los Juzgados de Primera Instancia en Instrucción para reivindicar el papel fundamental que desempeñan dentro del Estado de Derecho y reclamar a las Administraciones competentes la mejora de sus retribuciones, "claramente insuficientes", aseguró este martes el decano de la institución colegial, Pascual Valiente, en los Juzgados de San José de la capital gaditana.

"Este año, sin embargo, creemos que nuestras reclamaciones no pueden limitarse a la mejora de las retribuciones del turno de oficio, sino que deben ir más allá. Debemos protestar pública y colectivamente por las graves consecuencias que hemos sufrido con la excusa de la pandemia, consecuencias que seguimos padeciendo más de dos años después de que estalle la crisis sanitaria del Covid-19", expuso Valiente.

El representante de los abogados gaditanos criticó que las puertas de la Administración en general y de la Justicia en particular hayan estado cerradas "cuando se les ha necesitado". "La Justicia cerró a cal y canto con la declaración de la pandemia, de manera que no se pudo continuar trabajando ni teletrabajando, pues el sistema no estaba preparado para ello. Después, cuando abrieron los tribunales, se exigió cita previa a los abogados, a los procuradores y a los ciudadanos para poder acudir a las sedes judiciales. Con posterioridad, se colocaron en todas las puertas de las oficinas judiciales unos mostradores que impidieron el paso de profesionales y justiciables. Se nos atendió en los pasillos, en condiciones que no garantizaban ni la intimidad ni el adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte de los letrados. Además, vimos imágenes lamentables de ciudadanos esperando en la calle en condiciones penosas", relató Pascual Valiente.

Tras esta denuncia, Pascual Valiente pidió a la ciudadanía "que alce la voz, ya que son los destinatarios de la acción de la Justicia". "En esa defensa legítima que hacemos los abogados de las personas -porque somos su voz, los que articulamos sus pretensiones y quienes trasladamos sus peticiones- creemos que la Justicia tiene que estar abierta de par en par y nunca más colocar mostradores ni ningún otro obstáculo que limite el libre acceso de los profesionales y de los justiciables ante la Administración de Justicia".

Por último, Pascual Valiente leyó un manifiesto en el que subrayó que los abogados "no son meros colaboradores de la Justicia, como desgraciadamente piensan desde algunos sectores del Poder Judicial. Cualquier medida que limite o restrinja el acceso de los letrados a las sedes judiciales lesiona injustamente los legítimos derechos e intereses de los abogados en el desempeño de su actividad profesional, que debe realizarse con absoluta libertad e independencia, sin tener que dar cuenta alguna a los juzgados y tribunales del interés concreto que motiva su presencia en las sedes judiciales, que no es otro que la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos".

"La pandemia ha pasado de ser la causa (no justificada) al pretexto utilizado por la Administración, por todas las Administraciones, para limitar los derechos de los ciudadanos, los derechos que nuestras leyes les confieren", remató el decano de los letrados gaditanos.