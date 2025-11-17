Omoda lanza el 5 SHS-H, su primer híbrido con etiqueta Eco desde 29.400 euros

Omoda ha lanzado su nuevo Omoda 5 SHS-H (la versión híbrida de este modelo) para completar la familia de esta edición, que tiene ya como hermanos en España el Omoda 5 EV, con una batería de 61 kWh, 150 kW / 204 CV de potencia y una autonomía de hasta 430 km (WLTP), y el Omoda 5 en edición gasolina de 147 CV de potencia.

El Omoda 5 SHS-H, disponible en la red de concesionarios de la compañía asiática en España, tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h con su motor eléctrico de 150 kW (204 CV), al que se le suma un motor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV). La batería LFP ofrece una capacidad de 1,83 kWh. En conjunto, desarrolla una potencia total de 165 kW (224 CV) y un par máximo de 295 Nm.

El Omoda 5, con la aparición del sistema de propulsión híbrido, ya incorpora tres tecnologías distintas y, consecuentemente, también las tres etiquetas que concede la DGT a los coches nuevos: C, Cero y Eco.

El nuevo Omoda 5 SHS-H estará disponible en dos versiones de acabado, con una primera edición de acceso Pure desde 29.400 euros al contado y la tope de gama Premium desde 32.400 euros.

Así, la versión HEV del Omoda 5 tiene un precio de partida unos 2.000 euros superior a la edición gasolina —27.900 euros en su versión Comfort y 29.900 euros en su gama Premium—, y que el año pasado fue el modelo gasolina más vendido de la marca.

De igual forma, esta edición híbrida tiene un coste más económico que el Omoda 5 EV, que parte desde 37.000 euros al contado (sin ayudas del Moves III ni descuentos de la marca) en la versión de acceso.

El nuevo Omoda 5 SHS-H presenta una autonomía próxima a los 1.000 kilómetros (unos 700 km utilizando solamente el motor de gasolina con un consumo sobre los 7 l/100 km) que permitirá una conducción eléctrica durante gran parte de los trayectos diarios y una autonomía extensa para viajes.

El sistema híbrido regula de forma automática la intervención de los motores eléctrico y térmico según la demanda de potencia y las condiciones de conducción. A su vez, los modos Eco y Sport ajustan la entrega y gestión energética para optimizar la batería y reducir el uso del motor de gasolina.

Su aspecto no cambia

El Omoda 5 SHS-H tiene las mismas proporciones que la versión gasolina, con 4,44 metros de largo y 2,61 metros entre ejes, que lo colocan en el segmento C-SUV.

En su exterior, destacan las luces diurnas LED minimalistas, una nueva parrilla troquelada con formas en rombos, unos costados musculados, un techo panorámico y un spoiler trasero que refuerzan su personalidad deportiva. Según la versión, puede equipar llantas de aleación de 17 o 18”. El maletero ofrece 370 litros de capacidad, ampliables hasta 1.075 litros con los asientos traseros abatidos.

Desde el lanzamiento del Omoda 5 en 2024 la firma ha ido incorporando pequeñas modificaciones con el objeto de mejorar su SUV.

El interior del Omoda 5 SHS-H presenta un habitáculo limpio y amplio, con materiales y ajustes de alta calidad. Los asientos de cuero sintético (negros de serie, con otras terminaciones según acabado) cuentan con calefacción y refrigeración, al igual que el volante calefactado en su versión Premium. Además, dispone de reglajes eléctricos para el conductor y copiloto y un techo solar panorámico con apertura electrónica.

En el salpicadero se integran dos pantallas de 12,3”, que ocupan gran parte del tablero. La primera se controla desde los comandos del volante, mientras que la de infoentretenimiento gestiona la climatización, retrovisores e iluminación interior.

Por último, en materia de seguridad, el modelo integra más de 20 asistentes a la conducción (ADAS), entre ellos el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia y el control de crucero adaptativo.