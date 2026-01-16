El EV2 de Kia, un nuevo SUV eléctrico listo para una comercialización inminente
El estreno mundial del EV2 supone la llegada de un SUV eléctrico de acceso para Kia, justo por debajo del EV3 -mide 4,06 m, luego, 24 cm menos que su hermano mayor-, y que promete un interior sorprendentemente espacioso, así como dos capacidades de baterías: 42,2 kWh, con un alcance de 317 km; y 61 kWh, con 448 km de autonomía.
EV2, así es el nuevo SUV B eléctrico de Kia que llegará el año que viene
Kia ha presentado oficialmente el EV2, un SUV eléctrico -el sexto modelo con exclusivamente este tipo de propulsión- de tamaño subcompacto. Concebido como un nuevo punto de entrada a la movilidad eléctrica de la marca, el EV2 recurre a la misma plataforma que los SUV EV3 y EV5, así como los EV4: la E-GMP de tracción delantera y arquitectura eléctrica de 400 voltios.
Por sus dimensiones de carrocería, con poco más de cuatro metros de longitud, está destinado prioritariamente a la ciudad. Altura y anchura son semejantes a las del más largo EV3.
Diseñado bajo la filosofía Opposites United, el EV2 combina proporciones compactas con una presencia robusta. Ofrece una marcada línea de cintura y pasos de rueda pronunciados para reforzar su carácter SUV, mientras que la iluminación vertical y el diseño frontal inspirado en el ya característico Mapa estelar de Kia aportan una imagen tecnológica.
Como es habitual en todos los modelos de la marca habrá una versión EV2 GT-Line que dispondrá de paragolpes específicos, molduras pintadas, estribos laterales y llantas exclusivas, en este caso de 19” frente a las de 16 o 18” de otros acabados, asociadas a los neumáticos 225/45 R19. El resto usarán 205/65 R16 o 215/50 R18.
Su salpicadero tiene un diseño semejante al del EV3, por ejemplo, de modo que se superpone en él, y bajo un mismo cristal tres pantallas: una para el cuadro de instrumentos de 12,3”, otra para el control del climatizador 5” -si bien se incluyen mandos físicos bajo los aireadores centrales con el mismo propósito- y otra, asimismo de 12,3”, para el sistema de infoentretenimiento. Desde aquí podrá manejarse el asistente IA de Kia, lanzarse las actualizaciones inalámbricas, seleccionar el equipo Harman/Kardan como fuente de sonido o elegir el modo mascota para mantenerlas en su interior cómodas y seguras cuando el coche está aparcado.
También como en el EV3, el mando del control del cambio se sitúa en la columna de la dirección y, según el nivel de equipamiento, el volante tendrá dos o tres radios.
Contará en su equipamiento con llave digital o iluminación ambiental y promete materiales de alta calidad, así como una gran cantidad de ellos de origen reciclado o elementos destinados a facilitar la vida a bordo como una consola inferior, una bandeja de carga de teléfonos móviles inalámbrica, portavasos…
Igualmente, Kia afirma que el EV2 ofrece un espacio interior comparable al de segmentos superiores. Los asientos traseros deslizables y reclinables permiten regular el espacio para las piernas, mientras que el maletero alcanza en su máxima expresión los 403 litros, 362 en la configuración de menor capacidad, pero con cinco plazas en lugar de cuatro. Por otro lado, bajo el capó se sitúa un espacio útil, por ejemplo, para llevar en él los cables de carga por sus 15 litros.
En lo que respecta al sistema de propulsión eléctrico, el EV2 estará disponible siempre con la misma potencia, 147 CV (108 kW), con dos opciones de batería, de 42,2 y 61,0 kWh, con autonomías previstas de hasta 317 y 448 kilómetros respectivamente, conforme al ciclo WLTP. Con la primera llegará al mercado el próximo mes de marzo -la producción se iniciará en Zilina (Eslovaquia) en febrero-, mientras que para la de mayor autonomía, así como para los acabados GT-line habrá que esperar hasta el arranque del verano.
Kia no ha dado datos sobre la potencia máxima de carga, pero sí afirma que con corriente se podrá conseguir en 30 minutos llevar la batería del 10 al 80 por ciento de SoC, mientras que con corriente alterna se podrán recibir hasta 22 kW, que es un valor. Este cargador embarcado contará con la función V2L con la que suministrar energía a consumidores externos.
Algunas funciones más que facilitarán el día a día con el EV2 serán el planificador de rutas y la función Plug & Charge.
En cuanto a elementos de seguridad la lista es semejante a la de los EV3, incluyendo los asistentes para mantenerse en el carril, el control de velocidad de crucero inteligente, la función de ajuste en función de la señalización, el monitor de visión de punto ciego, etc.
Versiones GT para los Kia EV3, EV4 y EV5 con ADN compartido
Kia ha aprovechado la puesta de largo del EV2 para anunciar la entrada en producción de las versiones GT de los EV3, EV4 y EV5 durante el segundo trimestre de este año.
En todos los casos, se tratará de versiones con un motor por eje -combinan uno delantero de 197 CV (145 kW) y un trasero de 95 CV (70 kW)- y un total de 292 CV (215 kW) de potencia máxima, aunque no serán sus únicas características compartidas.
Así, dispondrán de la misma batería de 81,4 kWh en los tres casos, una suspensión con amortiguación regulada electrónicamente y puesta a punto diferencial, llantas de 20” o un modo de conducción específico, el GT. Igualmente contará con un cambio virtual de marchas, que simula la existencia de éstos, o un diseño activo de sonido.
Asientos semibacquet, detalles interiores en neón o una iluminación ambiental ligada a los modos de conducción, así como un volante de tres radios formarán parte de su equipamiento de serie.
