Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín

Las imágenes del belén viviente de Medina Sidonia 2025

El conjunto histórico del pueblo vuelve a convertir su conjunto histórico en un gran nacimiento, que recibe miles de visitantes

Guía de Belenes Vivientes en la provincia de Cádiz

14 de diciembre 2025 - 17:37

Medina Sidonia se convirtió este domingo en Belén en una edición más de su esperada recreación de Navidad, que volvió a atraer a miles de visitantes. Alrededor de unos 300 vecinos participan en este nacimiento, además demás colaboradoresy operarios, donde se pueden disfrutar 60 escenas diferentes distribuidas a lo largo del recorrido por calles y plazas del bonito conjunto histórico del pueblo jandeño y su patrimonio local.

Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
1/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
2/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
3/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
4/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
5/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
6/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
7/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
8/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
9/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
10/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
11/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
12/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
13/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
14/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
15/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
16/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
17/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
18/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
19/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
20/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
21/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
22/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
23/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
24/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
25/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
26/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
27/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
28/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
29/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
30/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
31/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
32/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
33/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín
Las imágenes del belén viviente de Medina 2025
34/34 Las imágenes del belén viviente de Medina 2025 / Jesús Marín

También te puede interesar

Lo último

stats