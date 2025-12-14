Las imágenes del belén viviente de Medina Sidonia 2025

Medina Sidonia se convirtió este domingo en Belén en una edición más de su esperada recreación de Navidad, que volvió a atraer a miles de visitantes. Alrededor de unos 300 vecinos participan en este nacimiento, además demás colaboradoresy operarios, donde se pueden disfrutar 60 escenas diferentes distribuidas a lo largo del recorrido por calles y plazas del bonito conjunto histórico del pueblo jandeño y su patrimonio local.
1/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
2/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
3/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
4/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
5/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
6/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
7/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
8/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
9/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
10/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
11/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
12/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
13/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
14/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
15/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
16/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
17/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
18/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
19/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
20/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
21/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
22/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
23/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
24/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
25/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
26/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
27/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
28/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
29/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
30/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
31/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
32/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
33/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín
34/34Las imágenes del belén viviente de Medina 2025/Jesús Marín