Las imágenes del belén viviente de Medina Sidonia 2025

Medina Sidonia se convirtió este domingo en Belén en una edición más de su esperada recreación de Navidad, que volvió a atraer a miles de visitantes. Alrededor de unos 300 vecinos participan en este nacimiento, además demás colaboradoresy operarios, donde se pueden disfrutar 60 escenas diferentes distribuidas a lo largo del recorrido por calles y plazas del bonito conjunto histórico del pueblo jandeño y su patrimonio local.