Dimite de su cargo una concejala de Izquierda Unida de Medina Sidonia: "estoy en total desacuerdo con la desastrosa gestión"

La concejala, Cristina Sánchez Collantes, hasta ahora miembro del equipo de gobierno de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Medina Sidonia, ha dado a conocer en su perfil de redes sociales, su decisión de dejar su puesto, optando por no dejar su acta de concejal, por lo que pasaría al Grupo Mixto. Hasta ahora llevaba el Área de Medio Ambiente, Medio Agrícola y Rural.

Así, ha expuesto que “Nunca imaginé que tendría que tomar esta decisión, pero con mucho pesar esta mañana he realizado la petición a la Secretaría General del Ayuntamiento de dejar de formar parte del grupo municipal de IU y por ende del gobierno, conservando sin embargo mi acta de concejal hasta final de mandato”.

Este hecho, según argumenta, “viene motivado por mi negativa a seguir formando parte de un gobierno con José Manuel Ruiz al frente de la Alcaldía. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, pero la situación para mi persona es insostenible. Este señor no me representa ni como alcalde de IU ni como político de izquierdas, pero sobre todo estoy en total desacuerdo con la desastrosa gestión que está desarrollando en el municipio. En mi opinión, ha demostrado con creces no estar a la altura de lo que se le exige mínimamente a un alcalde”.

Uno de los motivos fundamentales que le ha llevado a tomar esta decisión ha sido que, “debido al trato recibido en el Ayuntamiento, he tenido que estar de baja médica y actualmente tratada por facultativos y bajo medicación. Uno de los episodios más fuertes que sufrí fue mi cese como concejala de Urbanismo, donde no sólo el alcalde me cesó de mis responsabilidades, sino que también me expulsó de la junta de gobierno local (aunque luego no le quedó más remedio que readmitirme), y me quedé sin retribución a los tres meses de haber sido nombrada. Todo ello por no serle una fiel servidora, y ser contraria a que personas ajenas al equipo de gobierno controlaran mi área”. Más adelante, según explica, “a modo de paripé, se me da la Delegación Municipal de Medio Ambiente en la que tampoco se me ha dejado apenas trabajar, intentando mantenerme siempre al margen de todo. Una pena porque tenía muchas ideas para el municipio que no se me han dejado llevar a cabo”.

El equipo de gobierno de IU queda ahora en minoría con respecto al PSOE que fue la formación que ganó las elecciones municipales de 2023. Para presentar una moción de censura, el PSOE necesitaría del apoyo de los tres concejales del Partido Popular, por lo que de momento se descarta esta posibilidad.