Estos son los estudiantes del Basque Culinary Center que ensalzarán el jamón Cinco Jotas

bre de 2025, el Basque Culinary Center en San Sebastián se erige a finales de este mes como epicentro de la innovación gastronómica al acoger la gran final de la décima edición del Cinco Jotas Cooking Challenge, certamen emblemático que Cinco Jotas, la histórica marca de jamón de bellota 100% ibérico de Jabugo, organiza en colaboración con esta institución pionera.

Este hito conmemorativo no solo celebra una década impulsando el talento emergente en la cocina, sino que coincide con el lanzamiento de la colección “Sinestesia, el sabor con los cinco sentidos”, una propuesta audaz que invita a reinterpretar el ritual del jamón a través de experiencias multisensoriales, fusionando tradición artesanal con vanguardias artísticas y culinarias.

Alumnos de tercer curso de gastronomía, seleccionados de entre más de 50 aspirantes por su originalidad, estética y maestría técnica, se enfrentan al reto de crear la “Mejor receta Cinco Jotas Sinestesia”, donde el jamón es protagonista absoluto, evocando emociones que trascienden el paladar para involucrar olfato, vista, tacto y hasta sonido, transformando cada plato en un viaje inmersivo por la dehesa y el legado cultural español.

Presidido por el chef Pedro Subijana, del Restaurante Akelarre con tres estrellas Michelin, el jurado lo completan la periodista Carmen Serna de El Español, María Castro como directora de Comunicación de Cinco Jotas y un docente del centro.

Esta edición subraya la proyección global de Cinco Jotas, producto en las mesas de resturantes de los cinco continentes y socio de The World’s 50 Best Restaurants, de la mano del Basque Culinary Center como principal centro formador de España. El ganador del Cinco Jotas Cooking Challenge obtiene una beca de estudios en el centro un impulso vital para su carrera.

Los finalistas del Cinco Jotas Cooking Challenge 2025

Los finalistas son Rodrigo Doval, de Madrid, presentó “Cinco Ecos Cinco Jotas”, un aperitivo de cinco bocados que recorre sensorialmente la dehesa: el frescor de la hierba, la dulzura tostada de la bellota, la encina protectora, la profundidad del sotobosque y el silencio contemplativo, todo centrado en lonchas brillantes de jamón que activan cada sentido sin alteraciones.

María Fernanda, originaria de México, presentará por “Amistad Cinco Jotas”, una metáfora de lazos humanos tejida en un sashimi de atún entrelazado con pulpa de melocotón suave, notas intensas del jamón y una vinagreta de melón y menta que equilibra dulce y salado, evocando la paciencia y el cuidado que definen tanto la amistad como el curado del ibérico.

Carmen Franco, de la provincia de Guipúzcoa, innova con “La Cala Cinco Jotas”, reimaginando el ancestral ritual de calar el jamón mediante una espuma aromática extraída del hueso, acompañada de pan aireado templado con patata, emulsión de jamón y cebollino fresco, donde el olfato anticipa un paladar que fusiona emoción y técnica moderna.

El concursante Joaquín Taracena, de Guatemala, propone “Purehesa Cinco Jotas”, una oda a la pureza con holandesa de lavanda floral, maceración de tomillo y romero en vodka para matices terrosos, y una falsa bellota de melón y grasa de jamón que une naturaleza y umami en un diálogo armónico de texturas.

Finalmente, Leticia Gamarra, de San Sebastián, cerrará la cena del cooking challenge con “Sinfonía Cinco Jotas”, un postre que orquesta la esencia del jamón en clave dulce: base de huevos, mantequilla y vainilla como introducción melódica, mermelada de yuzu y limón para brillo cítrico, higos frescos y secos con frambuesa en tonos melancólicos, y cacao con harina de almendra para calidez final, una melodía inolvidable que se saborea más que se escucha.