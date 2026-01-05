El regalo de Reyes de María Pombo: su hija Mariana

La influencer María Pombo y su marido, el empresario de reformas Pablo Castellano, han iniciado 2026 con el anuncio del nacimiento de su tercer vástago, su hija Mariana, que llegó al mundo el 2 de enero en el Hospital Vithas del distrito madrileño de Aravaca. La creadora de contenidos, de 31 años, anunció la noticia el 3 de enero a través de Instagram con tres emotivas stories: una lista de "metas 2026" tachadas ("parir y sobrevivir"), una tierna imagen de la recién nacida y otra de Pablo besando a la pequeña, acompañadas del mensaje "Ha sido un parto soñado".

Este domingo la pareja abandonó el hospital radiantes de felicidad, posando sonrientes ante la prensa con el bebé en brazos. Pombo lucía conjunto de punto blanco y gabardina de ante marrón, describió el parto como "buenísimo, natural y sencillo", en contraste con la cesárea de su segunda hija, Vega. "Cerramos una etapa de la mejor manera; este es mi tercero y mi último", afirmó, aunque añadió con una sonrisa: "Nunca digas nunca, pero a priori no".

Los hermanos mayores, Martín, que tiene 5 años, y Vega, poco más de 2, ya han conocido a la benjamina y están entusiasmados. Martín, en particular, no quería irse del hospital y se marchó llorando de emoción por su hermanita.

La familia ha regresado a casa como familia numerosa oficial, cumpliendo el sueño de María de replicar la infancia rodeada de hermanas que tanto valora.Este feliz momento llega meses después de la polémica que protagonizó María en septiembre de 2025, cuando unas declaraciones sobre la lectura generaron polémica al decir ella que "no lee libros".

La influencer quiso aclarar que se refería a voluminosos libros de ficción, como se jactaban contra ella sus haters, y se defendió mostrando su biblioteca de libros de autoayuda y desarrollo personal que sí lee. Se reafirmó en su tesis de que "leer no te hace mejor persona", lamentando haber recibido insultos graves. El tema fue de portada en periódicos y programas de televisión. Aunque la controversia fue viral, la llegada de Mariana parece haber eclipsado aquellos episodios, centrando la atención en la felicidad familiar de los Castellano-Pombo.