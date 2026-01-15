El amigo íntimo de Julio Iglesias y su polémica defensa del artista

Las graves acusaciones de agresión sexual que pesan sobre la figura de Julio Iglesias se han convertido en tema de debate de las tertulias sociales de la televisión. Aunque la noticia no ha pillado por sorpresa para muchos, su impacto crece por momentos con opiniones para todos los gustos e incluso formando parte del debate político. Uno de los que ha salido en defensa del intérprete de Soy un truhán, soy un señor ha sido Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico e íntimo amigo del cantante.

Arcusa ha dado su opinión sobre el tema en El programa de Ana Rosa y en Y ahora Sonsoles. En ambas intervenciones ha llevado a cabo una polémica defensa que ha generado un aluvión de comentarios en los medios de comunicación y redes sociales. Para el cantante del Dúo Dinámico la denuncia de las exempleadas forma parte de un montaje. Arcusa se pregunta porque no presentaron la denuncia cuando ocurrieron los supuestos hechos delictivos en 2021.

Lo cierto es que sus palabras no han sido nada afortunadas. “Tú no puedes tener una relación de violación durante meses, semanas o el tiempo que fuera. Si esto sigue día tras día, ya no es una violación ni un acoso, sino una relación consentida que se ha sacado de madre”, ha explicado.

El cantante pone en duda las acusaciones y asegura que Julio Iglesias siempre ha sido muy respetuoso en el trato con las mujeres. “Julio no violó. ¿Cómo puede violar a una persona y que esa persona siga viviendo contigo y dejándose violar cada día? Eso es mentira. Ha de ser consentido”, ha comentado durante la entrevista.

Arcusa ha desvelado cómo se encuentra Julio Iglesias tras conocerse la noticia de la denuncia y todo el revuelo que ha generado a su paso. “Está molesto, pero muy tranquilo… porque tiene datos WhatsApps y cosas que él va a sacar”, ha añadido.

Las acusaciones de agresión sexual han surgido de una investigación conjunta de Univisión Noticias y elDiario.es en la que se recaba el testimonio de dos exempledas del cantante que describen situaciones de abuso sexual cuando trabajaban en la residencia de Iglesias en 2021. Las mujeres han presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.