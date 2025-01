El insólito trabajo personal que aceptó Claudia Bavel, la novia de Casiillas

Claudia Bavel ha pasado prácticamente del anonimato a convertirse en un personaje público tras sus fotografías con Iker Casillas. La joven catalana ha respondido amablemente a la llamada de varios programas de televisión para dar su versión de los hechos. Claudia ha confirmado que mantiene una relación con el exportero del Real Madrid con el que ha mantenido varios encuentros. La modelo de OnlyFans responde a un perfil muy diferente a las anteriores parejas del deportista.

De hecho en el programa Y ahora Sonsoles ha reconocido que en uno de sus trabajos un cliente le pegaba 3.500 euros por darle los buenos días durante un mes. Sobre su relación con Iker ha comentado que se conocieron a través de Instagram. Una serie de me gustas fue el punto de partida de su relación sentimental. “Nos llevamos muy bien. Cuando nos vieron en mi pueblo me dijo que pasara del tema. Hablamos de vernos y hablamos todas las semanas”, ha asegurado.

La creadora de contenido para adultos ha confirmado que mantiene una relación con Casillas. “Sí, es verdad. La información es real. Iker es un tío maravilloso. Él empezó a darme me gusta. Me escribió un día, empezamos a hablar y estuvimos muchos meses hablando, hasta que coincidió que él tenía que venir a mi pueblo por un torneo de su hijo”, ha explicado a Sonsoles Ónega.

María José Suárez, con la que se ha vinculado al exportero en las últimas semanas, ha charlado con Iker sobre la portada de la revista Diez Minutos. “Cuando he visto la portada he pensado que era muy mona y le he mandado un mensaje. Pero no voy a decir lo que me ha dicho. Le he dicho ¿qué has liado ahora que me están preguntando? Y nos hemos reído y ya está”, ahí ha quedado la cosa”, ha contado la que fuera Miss España en el programa de Antena 3.

Claudia Bavel, que pasó por el programa Mujeres y hombres y viceversa, cuenta con experiencia en el sector del cine para adultos. Comenzó con apenas 18 años de la mano de Antonio Aguilera, un exnovio de Falete que trabajaba en la industria pornográfica. Era un trabajo fácil que le reportaba cuantiosos beneficios. Ella pensaba que no la reconocerían hasta que la noticia llegó a oídos de su familia. Su madre creía que la habían secuestrado, pero finalmente llegaron a un entendimiento, ya que por aquel entonces su familia no pasaba una buena situación económica. En 2018 empezó a vender su propio contenido en OnlyFans, una faceta que consolidó durante la pandemia. Actualmente se embolsa unos 20.000 euros al mes en la plataforma de contenido para adultos. Claudia ha optado por abandonar la industria del porno y vivir de sus suscriptores de OnlyFans.