Susana Díaz, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "No es momento para el debate interno"

Susana Díaz asegura que "no es el momento para el debate interno" en el PSOE.

La ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha dicho este lunes que no ha firmado el manifiesto Socialdemocracia 21, del ex ministro socialista Jordi Sevilla, y ha señalado que no es "el momento más oportuno" para abrir un debate interno en el PSOE.

El ex ministro socialista Jordi Sevilla ha lanzado este lunes en las redes sociales 'Socialdemocracia 21', un manifiesto que busca reformar el PSOE con vocación de corriente interna.

En el programa En boca de todos, de Cuatro, la senadora andaluza ha criticado que se abra "un debate interno" poco antes de que comience la campaña de las elecciones aragonesas y ha agregado que ella no tiene necesidad de expresar por escrito sus desacuerdos con la dirección del PSOE.

No obstante, ha declarado que es consciente de que en el partido "hay mucha gente en shock", que piensa diferente y "no tienen oportunidad de expresarlo".

Díaz ha abundado en sus diferencias con la dirección socialista liderada por Pedro Sánchez y ha dicho que no comparte las cesiones a los independentistas ni las alianzas con el "señor de Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont, aunque ha insistido en que no es el momento para estos debates "a las puertas" de las elecciones aragonesas.

También ha indicado que sería partidaria de buscar una "ventana de oportunidad" para adelantar las elecciones generales, que esta legislatura es "la muerte a pellizcos" y que cuanto más dure más crecerá la ultraderecha.