Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra Israel por la guerra en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este lunes una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nueve medidas contra Israel por la guerra en Gaza, centradas en restringir las relaciones comerciales e institucionales entre ambos países.

Durante su intervención, que se prolongó unos ocho minutos, Sánchez utilizó en varias ocasiones la palabra “genocidio” y acusó a Israel de “bombardear hospitales” y “matar de hambre a niños y niñas inocentes”. El jefe del Ejecutivo inició su comparecencia recordando los ataques históricos sufridos por el pueblo judío, incluyendo los “atroces atentados terroristas de Hamás” del 7 de octubre de 2023, pero criticó con dureza la respuesta de Israel, que, según afirmó, no obedece a fines de legítima defensa.

Nueve medidas contra Israel

Con el objetivo de “añadir más presión” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Gobierno de España impulsará el siguiente paquete:

Embargo de armas a Israel mediante Real Decreto-Ley , transformando en prohibición legal lo que hasta ahora era solo un compromiso político.

a Israel mediante , transformando en prohibición legal lo que hasta ahora era solo un compromiso político. Prohibición del tránsito por puertos españoles a barcos que transporten combustible hacia Israel.

a barcos que transporten combustible hacia Israel. Denegación de entrada aérea en territorio español a aviones que transporten material de defensa o armamento con destino a Israel.

en territorio español a aviones que transporten material de defensa o armamento con destino a Israel. Veto de entrada en España a personas vinculadas con la guerra en Gaza y a criminales de guerra .

a personas vinculadas con la guerra en Gaza y a . Prohibición de comerciar con productos procedentes de territorios ocupados en Gaza y Cisjordania.

procedentes de en Gaza y Cisjordania. Limitación de servicios consulares en los territorios ocupados al mínimo exigido por la legislación internacional.

en los territorios ocupados al mínimo exigido por la legislación internacional. Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina , con más efectivos en la operación de la UE en Rafah y proyectos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

, con más efectivos en la operación de la UE en Rafah y proyectos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. Aporte adicional de 10 millones de euros a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos ( UNWRA ).

a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos ( ). Incremento de la ayuda humanitaria española hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Críticas a la comunidad internacional

Sánchez denunció la “complicidad” de la comunidad internacional con Netanyahu y aseguró que España hará todo lo posible por aliviar el sufrimiento en Gaza, aunque reconoció que las medidas no serán suficientes para detener la invasión. “España está en el lado correcto de la historia en uno de sus episodios más infames”, subrayó.

La declaración se produce después de que PSOE y Sumar negociaran el paquete con vistas a su aprobación en el Consejo de Ministros del 9 de septiembre. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, había confirmado el pasado sábado que ambas formaciones trabajaban conjuntamente en estas medidas.

Entrevista en The Guardian

En una entrevista previa concedida al diario británico The Guardian, Sánchez calificó el ataque de Israel contra Gaza como “uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI”. También acusó a Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, de intentar desmantelar el orden internacional surgido tras la II Guerra Mundial, y denunció el “doble rasero de Occidente” respecto a las guerras de Ucrania y Gaza.