Inquietud en el PSOE por el goteo de informaciones sobre Ábalos

El ex ministro José Luis Ábalos, en su escaño en el Congreso.

La inquietud aumenta en las filas del PSOE ante el goteo de informaciones sobre el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, cuyo caso, sostienen, está siendo usado por la oposición para intentar desgastar al Gobierno y a la larga podría perjudicarles electoralmente.

Ante las continuas revelaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas por el ex ministro y su entorno en los casos Koldo e Hidrocarburos, los socialistas defienden que el partido abrió expediente de expulsión al ex número dos socialista después de conocer los supuestos hechos por los que le investiga el Tribunal Supremo e insisten en que tras eso sólo pueden colaborar con la Justicia para que se sepa la verdad y se dicte una sentencia, que ellos respetarán.

En esa misma línea se expresan varias fuentes del partido, quienes, no obstante, reconocen el daño reputacional que puede provocarles este caso después las “escandalosas” noticias que se vienen conociendo en las últimas semanas y en las que, entre otros asuntos, señalan a que el ex secretario de Organización socialista medió para que empresas públicas contrataran a su ex pareja Jessica Rodríguez.

El escándalo arrancó en febrero de 2024 al conocerse una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia en la que habrían estado involucrados el ex ministro, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Creen que la derecha usa el caso, “rozando la mentira”, para tratar de sacar rédito electoral

Desde entonces las informaciones sobre las supuestas actividades ilícitas del ex ministro se han ampliado a asuntos relacionados con su vida privada y han copado numerosas portadas de prensa y horas de programas de televisión.

Las mismas fuentes apuntan a que lo que más preocupa en la dirección de Ferraz es que se produzca un desgaste en la imagen de la política y se regrese al “todos los políticos son iguales” y enfatizan que en cuanto el partido tuvo conocimiento de los hechos, activó el proceso para expulsarle. Además de esto, recuerdan, Ábalos presentó un recurso contrario a la decisión e intentó que el Congreso no diera el suplicatorio para que el Supremo pudiera investigarle.

“Que la Justicia actúe”, repite esta fuente, que también señala que hay fuerzas políticas que intentan que estas informaciones “traspasen al Gobierno” y pone de ejemplo el reciente caso de la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien ha tenido que dar explicaciones sobre su presencia en el Parador de Teruel la misma noche en la que supuestamente Ábalos organizó una fiesta.

Otra fuente del partido apunta a que no existe preocupación como tal porque consideran que actuaron con rapidez y firmeza y defienden que mientras el PSOE aparta a sus miembros acusados por corrupción, otros “destruyen discos duros y ordenadores”, en referencia al PP.

Estas mismas fuentes coinciden también en que la derecha está buscando una “amplificación del caso” y que el goteo permanente de noticias que, en algunos casos, “rozan la mentira” puede perjudicar al PSOE y la oposición “lo sabe”.

“La gente se pregunta cosas cuando lo ve todo el día en televisión”, afirma esta fuente.

También fuentes del ala socialista del Gobierno lamentan que haya asuntos en este caso que estén siendo aprovechados por la oposición para atacar a miembros del Gobierno como Pilar Alegría que creen que ha dado explicaciones más que suficientes.

Las mismas fuentes reconocen que el caso de Ábalos no es plato de buen gusto, pero consideran que el partido hizo lo que tenía que hacer e instan a seguir esperando el desarrollo de las investigaciones.