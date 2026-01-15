Feijóo traslada a Edmundo González su apoyo a la democracia y a la "caída completa del chavismo"

Feijóo se reúne con Edmundo González para trasladarle su apoyo a la democracia y a la "caída completa del chavismo".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este jueves con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, para trasladarle el apoyo del PP a la democracia y a la "caída inmediata y completa del chavismo" en Venezuela, según ha informado la formación en un comunicado, en el que defiende acabar con la "presidencia ilegítima" de Delcy Rodríguez.

Feijóo ya recibió el pasado 17 de septiembre en el Congreso a González, al que ha trasladó entonces su compromiso para lograr que sea reconocido como presidente electo de Venezuela tras elecciones del 28 de julio de 2024. "Hoy he tenido el honor de entrevistarme con el presidente electo de Venezuela en el Congreso, donde ha sido reconocido como tal", dijo entones el líder del PP, que se fundió en un abrazo con el opositor venezolano.

La reunión de este jueves entre Feijóo y González se ha producido poco antes de que comparezca en el Pleno del Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la postura del Gobierno respecto a Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en una intervención militar de Estados Unidos y las perspectivas que se plantean en esta nueva etapa.

De hecho, el PP ha señalado que hoy comparece en el Congreso un Gobierno que "respaldó a Nicolás Maduro tras perder las elecciones y que respalda a Delcy Rodríguez sin ni siquiera haberse presentado a ellas".

Pide no mantener la presidencia "ilegítima" de Delcy Rodríguez

Durante el encuentro, Feijóo ha reiterado a Edmundo González, al que considera "presidente legítimo" de Venezuela, su apoyo a la democracia en Venezuela y le ha transmitido que un Gobierno del PP "defendería ante el mundo y con toda intensidad la caída inmediata y completa del chavismo". "Y mientras no podamos hacerlo desde el Gobierno lo haremos desde la oposición", ha añadido el PP.

El PP ha recalcado que, frente a un presidente el Gobierno que es "condescendiente con la dictadura venezolana" y un expresidente --José Luis Rodríguez Zapatero-- que "ha ejercido de embajador del régimen en Europa", el PP es "muy claro" en su posición: "ni se debió permitir la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro ni se debe mantener la presidencia ilegítima de Delcy Rodríguez".

Mantener sanciones y liberar a todos los presos políticos

El PP considera que España debería liderar la presión internacional, y eso incluye el mantenimiento de las sanciones, algo que, a su juicio, es "lo contrario a lo que defiende el Gobierno" de Pedro Sánchez. Asimismo, cree que España debe exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, sin excepción.

Los populares creen además que el futuro de Venezuela pasa por unas elecciones libres en las que Edmundo González y María Corina Machado tengan la oportunidad de "devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años".

El presidente del PPE también asiste al encuentro

Al encuentro con presidente legítimo de Venezuela ha asistido también el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, algo que, según la formación, evidencia que la causa del pueblo venezolano contará con todo el apoyo en Europa de la fuerza política mayoritaria en Europa.

Weber le ha anunciado la celebración de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo el próximo martes sobre la "situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia". También será incluido este asunto en la reunión que agrupa a los presidentes del PPE en los 27 países de la UE, y en la que participan 14 jefes de Estado y de gobierno europeos, según ha explicado el PP en un comunicado.

Asimismo, a este encuentro han acudido el responsable de Exteriores del PP, Ildefonso Castro, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.