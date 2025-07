Feijóo censura el "mitin" de Sánchez: No se puede gobernar sin "vergüenza" y sólo con "mordidas y audios"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer un "mitin" en su balance del curso político que ha tenido lugar este lunes en Moncloa y le ha advertido de que no se puede gobernar a base de "mordidas y audios" y sin tener "vergüenza".

"Hoy en Moncloa el presidente más débil, más rodeado por la corrupción y que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna", ha resumido Feijóo al inicio de su intervención en el Comité Ejecutivo del PP que ha tenido lugar este lunes en la sede de Génova.

En ese sentido, ha ironizado con que Sánchez presuma de Gobierno cuando "no tiene mayoría, ni palabra, ni presupuestos, ni vergüenza", pues, según ha dicho, lo único que tiene el jefe del Ejecutivo es "corrupción, mordidas y audios".

Según Feijóo, la "única expectativa" que tiene esta legislatura es saber cuál será el "próximo escándalo o engaño del Gobierno", pues van llegando "uno tras otro" y a su juicio, "siempre peor" que el anterior.

Tendrá una oposición "a su medida"

"No se olvidará nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", ha incidido en referencia a los implicados en el conocido como caso Koldo como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o el ex ministro José Luis Ábalos.

Ante esto, el líder del PP ha prometido que el Gobierno tendrá en frente una oposición "a su medida" pues "no cuela" el intentar que "todos parezcan iguales". "Este Gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España, sólo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas", ha avanzado.