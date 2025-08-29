Vuelve la normalidad a las playas portuenses

Tras el episodio de mar de fondo que obligó a izar la bandera roja en el litoral portuense el pasado martes, la normalidad ha vuelto a las playas de la localidad.

Según la información facilitada por el servicio municipal de playas, todo el litoral portuense cuenta ya con la bandera verde ondeando, salvo una zona muy concreta de Santa Catalina, llamada Punta Brava, que comprende desde El Buzo hasta el Pinar de Mochicle. En esta zona sigue ondeando la bandera amarilla, ya que cuenta con un fondo rocoso, donde suele haber corrientes.

La bandera roja tuvo que mantenerse en la playa de Santa Catalina también en la jornada del miércoles, debido a la fuerte resaca y al mar de fondo que presentaba el litoral.