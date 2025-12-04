Vox El Puerto pide restablecer OCON-Sur ante el auge del narcotráfico

Vox El Puerto lleva al Pleno de este viernes el crecimiento del narcotráfico y la delincuencia "desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior". La formación señala que el tráfico de drogas aumenta un 66% entre 2017 y 2024, mientras la cocaína adquiere un peso cada vez mayor en las redes criminales.

Según la Estadística Anual sobre Drogas 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incautan más de 123.000 kilos de cocaína, un 161% más que en 2018, lo que refleja tanto el trabajo de los agentes como la magnitud del problema. Sin embargo, las incautaciones de hachís caen drásticamente, confirmando el desplazamiento del mercado hacia sustancias más lucrativas y violentas.

Vox denuncia que esta escalada criminal incrementa la violencia contra policías y guardias civiles, que actúan en inferioridad material frente a organizaciones cada vez mejor armadas. La formación recuerda que Andalucía, principal puerta de entrada de la droga, queda aún más expuesta tras el desmantelamiento del OCON-Sur en 2022, una decisión que, según la Fiscalía, provoca una caída de la presión policial.

A ello se suma la advertencia de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que acusa al Ministerio del Interior de retirar pruebas esenciales en la investigación de los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, un hecho que compromete la transparencia del Gobierno.

Vox subraya que el Ejecutivo mantiene a las FCSE sin medios adecuados, sin cobertura jurídica y sin un principio de autoridad protegido, mientras impulsa reformas legislativas que debilitan aún más a los agentes.

La moción reclama que desde el Ayuntamiento se presione al Gobierno para que rectifique su política de seguridad, restablezca el OCON-Sur, refuerce los medios materiales y humanos de las FCSE y garantice un marco legal que permita combatir el crimen organizado con eficacia.