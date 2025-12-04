Interceptada una semirrígida en Chipiona tras una persecución con "continuos intentos de colisión"

La Guardia Civil ha detenido a dos personas cuando navegaban en una embarcación semirrígida dedicada al abastecimiento de narcotraficantes a una milla de la costa de Chipiona. Los tripulantes trataron de huir y los agentes del Servicio Marítimo se vieron inmersos en una "arriesgada navegación en la que tuvieron que evitar continuos intentos de colisión".

Según explicó la Guardia Civil en una nota, los hechos tuvieron lugar el sábado 29 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, cuando la Central Operativa detectó, a través del SIVE, una semirrígida, de 12 metros de eslora y tres motores de 300 cv cada uno. La embarcación navegaba de manera sospechosa a unas millas de las costas de Chipiona "con la clara intención de realizar cambios de tripulación o abastecimiento de narcologística en alta mar".

De manera simultánea, se organizó un dispositivo por mar con el Servicio Marítimo Provincial por la zona. Una vez que los guardias civiles localizaron a la semirrígida, ésta emprendió la huida y los guardias civiles del Servicio Marítimo se vieron inmersos en una "arriesgada navegación en la que tuvieron que evitar continuos intentos de colisión".

Finalmente, tras un complicado seguimiento que alcanzó varias millas, lograron interceptar a la embarcación de alta velocidad y, tras asegurarla, detuvieron a sus dos tripulantes, quienes ofrecieron resistencia durante su arresto como responsables de un delito de contrabando.