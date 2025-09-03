VOX El Puerto lleva a Pleno la protección del pinar de El Águila

VOX El Puerto ha registrado una moción para su debate en el pleno ordinario de septiembre, que se celebra este viernes, con el objetivo de garantizar la protección del pinar de la zona de El Águila, actualmente amenazado por la ejecución de un vial contemplado en el planeamiento urbanístico municipal.

Desde la formación se advierte que "la tala de este espacio supondría la pérdida de un valioso patrimonio natural con una importante función ecológica, paisajística y social, para dar paso a un vial innecesario, sin demanda vecinal y que no responde a las necesidades reales de la ciudad".

VOX denuncia que, "mientras el equipo de gobierno intenta desmentir en redes sociales la inminencia de la actuación, existen documentos jurídicos y administrativos que reflejan claramente la intención municipal de ejecutar el proyecto, como la modificación puntual del PGOU aprobada en abril de 2023 o el convenio expropiatorio firmado con la comunidad de propietarios de Vistahermosa. Desde VOX estamos acostumbrados a las constantes mentiras de Germán Beardo y a que oculte a la oposición y a los portuenses sus planes urbanísticcos. La realidad es que el alcalde ya ha allanado el camino administrativo para acabar con este pinar y ahora intenta disfrazar la situación”, señalan desde el partido.

La moción registrada reclama medidas urgentes de protección que incluyan la declaración preventiva inmediata del pinar de El Águila, su catalogación como arboleda singular o espacio verde protegido dentro del planeamiento municipal y su inclusión definitiva como zona verde preservada en el futuro PGOU, lo que garantizaría su conservación a largo plazo y suspendería cualquier actuación que comprometa su integridad.

Además, VOX El Puerto recuerda que son los propios vecinos quienes han trasladado su profunda preocupación por la posible pérdida de este espacio verde, alertando de lo que supondría para la calidad de vida en la zona y para el conjunto de la ciudad. “Los portuenses no merecen más engaños ni políticas que destruyan su patrimonio natural para beneficiar intereses urbanísticos. Nuestro compromiso es firme: defenderemos este pinar hasta el final”, concluye la formación.