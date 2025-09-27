La VII Concentración de Harley Davidson Club empieza su andadura en El Puerto con un gran ambiente

La VII Concentración de Harley Davidson Club ha comenzado ya, llenando de ambiente la Plaza del Castillo y numerosos puntos de la ciudad. La cita, que se extiende hasta este domingo, la organiza el Club HDC con la colaboración del Ayuntamiento.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, agradece al Club la apuesta continuada que realizan por El Puerto con un evento que genera un importante movimiento económico.

El vicepresidente del Club, Manu Bellido, destaca la colaboración municipal en el evento. Casi 300 personas se han inscrito para disfrutar de la convocatoria, apoyando así el destino El Puerto de Santa María. El concejal de Deportes, José Ignacio González, entregó una placa de reconocimiento que el Club HDC hace al piloto de Mini Bike Rafael Rodríguez Domínguez, quien disputa actualmente el Campeonato de Minivelocidad de Andalucia en la categoría de MiniGP 110.

Este sábado 27 tiene lugar durante la mañana una Ruta a Cádiz para las personas que se inscribieron en la misma. A las 12:00 se abrirán los puestos en la Plaza (hasta las 01:30 h), con una comida de clubes a las 14:00 horas para las personas que reservaron en el restaurante La Cabaña, a cargo del catering de Grosso. La Plaza acogerá los conciertos de Km 4 (18:30 horas), Spirit of rock (20:30) y Howlin ´Ramblers (22:00). La Sala Milwaukee recibirá a las 01:30 a Inkandescencia.

El domingo 28 los stands abrirán a partir de las 10:30 y a las 12:00 horas actuará Yohand Monkeys, mientras que a las 13:00 horas habrá montadito serranito y tapa para inscritos. Los stands permanecerán a disposición del público durante la tarde.

Desde la organización señalan que los tres días actúa un dj en los intervalos en los que los grupos no se suben al escenario y con muchas sorpresas y regalos.