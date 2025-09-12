La Concentración de Harley Davidson Club Cádiz vuelve a El Puerto en su VII edición

Una imagen de la presentación del cartel de la cita motera.

La Plaza del Castillo acogerá del 26 al 28 de septiembre la VII Concentración de Harley Davidson Club Cadiz, un evento que combinará motor, conciertos y actividades durante todo el fin de semana, con entrada gratuita. La cita, organizada por el Club HDC con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto, se consolida como una referencia en el calendario local y ya cuenta con más de 300 inscritos.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, que participó en la presentación del cartel junto a los miembros del club, agradeció a la entidad “la firme apuesta que hace cada año por El Puerto”, destacando además “el importante movimiento económico y turístico que genera un encuentro que alcanza su séptima edición consecutiva”.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Manu Bellido, puso en valor el respaldo del Ayuntamiento, al frente, así como la implicación de diferentes áreas municipales, entre ellas Fiestas, Turismo y Juventud y Deportes.

El viernes 26 se abrirán los stands a las 17:00 horas (hasta la 01:30). La música arrancará con Brutalica (18:30) para seguir con Hard Rock Show by Yohan Monkey (20:30) y Anna Duke (22:00). La jornada se cerrará en la Sala Milwaukee con Turbo Rewind (01:30).

El sábado 27 comenzará con una ruta motera a Cádiz (10:00). Desde las 12:00 los stands volverán a abrir y a las 14:00 se celebrará una comida de clubes inscritos en el restaurante La Cabaña, a cargo del catering Grosso. La tarde estará animada con los conciertos de Km 4 (18:30), Spirit of Rock (20:30) y Howlin’ Ramblers (22:00). La madrugada dará paso al concierto de Inkandescencia en la Sala Milwaukee (01:30).

El domingo 28 los stands abrirán a partir de las 10:30 y a las 12:00 actuará Yohan Monkeys. Una hora después, los inscritos podrán disfrutar de un montadito serranito y una tapa. Los stands permanecerán abiertos durante la tarde.

Además, durante los tres días habrá música de DJ en los intermedios de los conciertos, junto con sorpresas y regalos para los asistentes.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace.