Persecución a una narcolancha frente a la playa de La Muralla en El Puerto

Hace unos días algunas personas que paseaban por la zona de Puerto Sherry pudieron ser testigos de una persecución de una narcolancha por parte de la Guardia Civil. La lancha apareció poco después junto a las rocas de la playa de La Muralla. En el vídeo se puede observar cómo la narcolancha trata de conducir a los agentes hacia la zona de rocas de la playa.

Las imágenes han estado circulando estos días a través de las redes sociales, con algunos comentarios de sorpresa por parte de los testigos.

Se da la circunstancia de que en la misma zona habían aparecido días atrás numerosas garrafas vacías de combustible.