El intento de fuga de un preso en Puerto II
Un interno rompe parte del muro de la reja de su celda y se sube al tejado del módulo del centro penitenciario
Fuga frustrada en el centro penitenciario de Puerto II
Un preso ha intentado fugarse del centro penitenciario de Puerto II, aunque su intento ha sido frustrado por los funcionarios, según ha explicado el sindicato ACAIP-UGT.
Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a la información, un recluso rompió la pasada noche parte del muro situado debajo de la reja de la ventana de su celda. De esta forma, pudo salir y subirse al tejado. Finalmente, y gracias a la mediación de los funcionarios, con el apoyo de la Policía Nacional, el interno depuso en su actitud.