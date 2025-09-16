Un preso ha intentado fugarse del centro penitenciario de Puerto II, aunque su intento ha sido frustrado por los funcionarios, según ha explicado el sindicato ACAIP-UGT.

Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a la información, un recluso rompió la pasada noche parte del muro situado debajo de la reja de la ventana de su celda. De esta forma, pudo salir y subirse al tejado. Finalmente, y gracias a la mediación de los funcionarios, con el apoyo de la Policía Nacional, el interno depuso en su actitud.