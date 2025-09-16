Fuga frustrada en el centro penitenciario de Puerto II

Funcionarios del servicio de noche del centro penitenciario de Puerto II frustraron un intento de fuga de un recluso, según ha informado ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones.

Los hechos ocurrieron la pasada noche, cuando un interno rompió parte del muro de debajo de la reja de la ventana de su celda, lo que, a criterio del sindicato, evidencia el grave deterioro de las instalaciones de Puerto II. El recluso logró salir y encaramarse al tejado. Los funcionarios, que se percataron de lo que estaba ocurriendo, llegaron a agarrarle de una pierna, pero el preso consiguió zafarse y continuar con su intento de huida.

Otros funcionarios y el jefe de servicios se personaron en el lugar para disuadir el interno y que depusiera su en actitud. El recluso, visto que no tenía opciones de huida, amenazó con tirarse desde el tejado. Llegó a descolgarse en diversas ocasiones en las que estuvo a punto de caer al vacío.

Ante la situación de peligro, explica el sindicato, los funcionarios de la prisión de Puerto II accedieron al tejado, que estaba resbaladizo debido a la humedad de la noche. El reo tuvo en jaque a los trabajadores durante más de una hora.

"Gracias al trabajo de mediación realizado por los funcionarios de Puerto II, apoyados por Policía Nacional, finalmente el interno bajó por su propio pie", señala ACAIP-UGT, que añade que "la seguridad en las prisiones depende de varios factores, tanto de la labor de vigilancia activa que realizan los trabajadores, como de elementos de seguridad pasiva, como son los muros y concertinas, entre otros".

"En esta ocasión, sólo la labor de los funcionarios ha sido la que ha evitado que la fuga llegara a producirse, ya que las instalaciones, que datan de 1984, han demostrado que están en mal estado dada la facilidad con la que el preso pudo manipular las rejas y realizar un pequeño butrón por el que salir de su celda. Es necesario que se actualicen las instalaciones de los centros penitenciarios y evitar que hechos como los ocurridos en Puerto II vuelvan a suceder", concluye ACAIP-UGT.