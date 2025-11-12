Un accidente de tráfico producido en la noche del martes en El Puerto dejó un coche empotrado dentro de una mediana en la Avenida de Europa. Efectivos del parque de bomberos El Puerto de Santa María, con el apoyo de Jerez y la Policía Local, actuaron para retirar al vehículo accidentado, a la entrada de Los Toruños. Según apuntan desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CBPC), el coche se encontraba solo en la mediana, sin nadie en el interior. Procedieron a su retirada con ayuda del vehículo pesado grúa del CBPC.