Investigado un motorista por circular a 178 km/h en la autovía A-48 de Cádiz

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra el conductor de una motocicleta por un presunto delito contra la seguridad vial. La detección se produjo mediante un cinemómetro, instalado en un vehículo oficial, durante un control de velocidad en carretera.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de octubre de 2025 en la autovía A-48 (CA-33 – N-340), en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Allí, el motorista fue captado circulando a 178 kilómetros por hora en un tramo donde el límite establecido es de 80 kilómetros por hora.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha formalizado la investigación por un delito contra la Seguridad Vial, tipificado en el artículo 379 del Código Penal por exceso de velocidad. Este ilícito puede acarrear penas de prisión (tres a seis meses), multa (seis a doce meses) o trabajos en beneficio de la comunidad (treinta y uno a noventa días). Adicionalmente, se contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años.