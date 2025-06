Vecinos de Malacara denuncian "el abandono histórico de los barrios de El Puerto"

El Puerto/El pasado fin de semana vecinos de la plazoleta Dr. Agustín Fernández, en el barrio de Malacara, se organizaron de forma espontánea para limpiar y recoger la plazoleta ante el abandono total que sufren por parte del Ayuntamiento. Bajaron sus propias escobas, recogedores y fregonas y se pusieron manos a la obra para adecentar su plazoleta.

“Estamos hartas de ver la plazoleta llena de basura, sin recoger y sin adecentar. No se donde va el dinero que pagamos a este Ayuntamiento. Durante la primera campaña de Germán Beardo, hace ya seis años, vinieron por aquí e hicieron muchas promesas. Pero después de seis años nuestro barrios están más abandonados que nunca. Nunca hemos visto nuestro barrio ni El Puerto en general así de mal, tan dejado", señala una vecina del barrio.

Pero es que Malacara lleva ya meses de transformación liderado por los propios vecinos y vecinas, con el impulso de la asociación vecinal Malacara-El Pinar. Socios y socias de la asociación decidieron que no necesitaban esperar al Ayuntamiento. “Han tenido seis años y no han hecho nada, la paciencia se nos ha acabado. Nos hemos autoorganizado para pintar y plantar en los arriates por que nos merecemos vivir en un barrio digno”, afirman desde la asociación vecinal.

La semana pasada, y gracias a los residentes de la plazoleta, que han ido reuniendo euro a euro de cada uno de los pisos de la zona para pagar pintura y materiales, la asociación vecinal llevó a cabo su quinta intervención directa con el vountariado del barrio que han arreglado, repintado y plantado en todos los arriates de la plaza Dr Agustín Fernández.

“Es increíble ver como se construye comunidad con tan poco, poniendo en el centro el bien común de la gente del barrio. Hemos visto como se han activado las vecinas para organizarse, conseguir los recursos para arreglar todo y comunicarse con toda la gente de la zona. Son las mejores", aseguran desde la asociación.

Tras la intervención la asociación subió un vídeo a redes sociales que se ha vuelto viral, teniendo en cuenta que se ha publicado desde una asociación vecinal portuense, llegando a más de 400.000 visualizaciones. "Todo un logro", concluyen.

“No solo se trata de exponer el abandono y olvido de los barrios por parte del Ayuntamiento y este equipo de gobierno, también se trata de mostrar que otra ciudad es posible, y que si existiera una participación ciudadana real, tendríamos mejores barrios y vecinas más felices, por mucho menos dinero. Tiran ingentes cantidades de dinero público a pliegos de mantenimiento o de paisaje urbano, pliegos que no se inspeccionan y millones que no se controlan, y que es evidente no se están invirtiendo de manera eficiente. Por poquísimo dinero podríamos transformar totalmente este barrio, con cosas pequeñas como un grifo para regar, levantar lozas y creando más espacios para plantar, un vivero comunitario y muchas otras cosas. Por desgracia, no les interesa fomentar comunidad y activismo vecinal, prefieren una gestión que claramente es ineficiente y por desgracia niegan cualquier forma de participación ciudadana”, sentencian desde la asociación.