USTEA denuncia la inacción total del Ayuntamiento portuense ante la normativa de zona de bajas emisiones

La Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Granada, una de las últimas en entrar en vigor.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas donde se limita la circulación de vehículos contaminantes según su etiqueta ambiental de la DGT. Su objetivo es reducir la contaminación, mejorar la salud pública y fomentar la movilidad sostenible (transporte público, bicicleta, caminar, vehículos eléctricos).

Su puesta en práctica implica que se restringe el acceso a vehículos con etiquetas A y B, y en algunos casos C, mientras pueden circular libremente los vehículos Cero (eléctricos), ECO (híbridos/gas), bicicletas y micromovilidad.

La Ley de Cambio Climático exige que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tengan una ZBE desde 2023, como es el caso de El Puerto de Santa María. Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Córdoba y otras ya han implantado ZBE, aunque con avance desigual, a veces con restricciones y retrasos respecto a los objetivos europeos.

En El Puerto, todavía a finales de 2025 no existe ninguna ZBE implantada. El Ayuntamiento no ha iniciado siquiera la tramitación, a diferencia de otros municipios de la provincia como Cádiz, Chiclana o Jerez. El Defensor del Pueblo emitió 11 recomendaciones en diciembre de 2024 instando al Ayuntamiento a tramitar la ZBE sin más retrasos e incorporando restricciones reales según etiqueta ambiental; monitorización de aire; objetivos medibles; un área continua y suficientemente amplia; un estudio de impacto ambiental, social, económico y de discapacidad; y protección de zonas sensibles.

Sin embargo, el Ayuntamiento portuense no ha respondido a ninguna recomendación. Ecologistas en Acción acusa al gobierno local de “negacionismo ambiental” y advierte posibles responsabilidades penales por omisión y pérdida de subvenciones. El Plan de Movilidad municipal (2024) reconoce la necesidad de la ZBE pero no desarrolla ninguna ordenanza ni avance real.

Europa exige límites más estrictos con sistemas de medición transparentes y participación ciudadana. Se han invertido 2.400 millones de euros (Next Generation) en movilidad sostenible y ZBE, pero ayuntamientos como el de El Puerto incurren en retrasos, uso inadecuado de fondos o proyectos insuficientes, pudiendo incluso suponer fraude de ley.

Por otra parte, las estadísticas señalan que más de 20.000 muertes anuales en España por contaminación del aire. La campaña europea Clean Cities asegura que las ZBE son eficaces y necesarias para mejorar la calidad del aire. Estas zonas deben ser amplias, ambiciosas, bien comunicadas y acompañadas de alternativas de movilidad. Se propone que todas las ciudades avancen hacia Zonas de Cero Emisiones en 2030. El año 2025 debía ser un punto de inflexión para implantar ZBE reales, con transparencia, participación ciudadana y un uso correcto de fondos públicos.

Desde USTEA recuerdan al Ayuntamiento de El Puerto y a su alcalde, Germán Beardo, "muy dado últimamente a viajar a distintos países extranjeros, su obligación de velar por la salud de los escolares portuenses y sus familias, y de reducir la contaminación en los entornos escolares. En lugar de dedicar tantos medios a organizar cabalgatas, deberían dedicarse a cumplir la normativa vigente sobre zonas de bajas emisiones y así trabajar por la salud pública", concluyen.