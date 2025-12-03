Unión Portuense reclama medidas urgentes de seguridad en el centro de especialidades Virgen del Carmen

El grupo municipal Unión Portuense llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una moción para exigir medidas urgentes que garanticen la seguridad del personal sanitario en el Centro Periférico de Especialidades (CPE) Virgen del Carmen, tras el grave episodio de violencia ocurrido el pasado 22 de octubre, cuando varias profesionales fueron agredidas mientras desempeñaban su labor asistencial.

Este hecho, señalan desde la formación, no es un incidente aislado, sino el reflejo de una situación sostenida en el tiempo que las trabajadoras vienen denunciando desde hace años: falta de control de accesos, ausencia de personal de seguridad, carencia de apoyo y recursos, y un entorno laboral que compromete su integridad física y emocional.

El portavoz de la formación, Javier Botella, cree que “no podemos permitir que quienes cuidan de nuestra salud trabajen en condiciones que ponen en riesgo la suya. Estas profesionales llevan años pidiendo medidas básicas de protección y ya no es una cuestión de mejora, sino de urgente necesidad".

Las profesionales del centro han manifestado reiteradamente que resulta imposible desarrollar una práctica clínica ética y segura sin unas condiciones mínimas que garanticen su protección y la adecuada atención a las personas usuarias del servicio público. Unión Portuense subraya que proteger al personal sanitario es, también, garantizar la salud y seguridad de toda la ciudadanía portuense.

"El Ayuntamiento de El Puerto, como administración más cercana, debe posicionarse de forma clara y exigir a la Junta de Andalucía, administración competente, que adopte las medidas necesarias para corregir esta situación y asegurar entornos de trabajo seguros, dignos y acordes a las necesidades del servicio", insisten.

Además, Unión Portuense recuerda que la ciudad se ha incorporado recientemente a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, lo que refuerza la responsabilidad del Ayuntamiento para velar por la calidad asistencial, el bienestar de los profesionales y la prevención de situaciones de riesgo. Botella cree que "si de verdad creemos en la importancia de la salud mental, debemos empezar por respaldar a quienes la atienden. Lo ocurrido en el Virgen del Carmen no puede volver a repetirse".

Por ello, Unión Portuense solicita que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a dotar de manera urgente al CPE Virgen del Carmen de personal de seguridad presencial y permanente, así como del refuerzo necesario de personal de apoyo y recursos humanos, con el objetivo de garantizar un entorno laboral seguro, prevenir nuevos episodios de violencia y asegurar una atención sanitaria de calidad tanto para profesionales como para pacientes.