Profesionales sanitarios se concentran en El Puerto tras las últimas agresiones

Profesionales sanitarios que trabajan en los centros portuenses se han concentrado esta semana a las puertas del centro de especialidades Virgen del Carmen y el centro de salud Federico Rubio para protestar por las últimas agresiones sufridas.

Un total de siete profesionales sanitarios (tres psiquiatras, dos trabajadores sociales y dos psicólogas) se vieron incolucrados el pasado miércoles en un altercado protagonizado por un paciente del área de salud mental, que culminó con seis de estos profesionales tramitado su baja por estrés. También resultó agredida una médico residente adscrita al centro de salud Federico Rubio, que acompañó al paciente en cuestión en la ambulancia al hospital de Puerto Real durante su traslado.

Desde el Sindicato Médico de Cádiz han solicitado por escrito a las autoridades sanitarias el envío de personal de vigilancia privada a los centros sanitarios, como existen en otras muchas instituciones municipales, provinciales y estatales.

La protesta a las puertas del centro de salud Federico Rubio.

No ha sido esta la única agresión reciente en el Virgen del Carmen, donde hace aproximadamente dos semanas también se produjo otro incidente violento en el que un usuario blandió un cuchillo ante los trabajadores. En estas instalaciones de Salud Mental se atiende a algunas personas violentas que no solo intimidan a los trabajadores, sino al resto de pacientes que acuden allí con un amplio abanico de dolencias, y algunos de los cuales han expresado a este periódico su temor ante determinadas situaciones que se repiten con demasiada asiduidad. El pasado lunes, sin ir más lejor se suspendieron varias consultas por la protesta de los trabajadores, quedando varios pacientes sin atener en esa jornada.

Por parte del Sindicato Médico también piden medidas más duras para los infractores, con sanciones administrativas y económicas más sólidas que eviten la sensación de impunidad que hay en estos momentos.