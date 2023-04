"Somos la única alternativa para recuperar lo que El Puerto ha perdido durante estos años"

La sede electoral de Vox en El Puerto de Santa María ha sido el escenario de la presentación de la campaña ‘Cuida lo tuyo’, donde el candidato a la Alcaldía, Fito Carreto, ha destacado a este partido "como la única alternativa para recuperar todo lo que El Puerto ha perdido durante todos estos años", su comercio tradicional, la pesca o las bodegas y reafirma su compromiso y el del equipo de Vox "para darlo todo por la prosperidad de su gente".

El acto, que fue introducido por el vicepresidente del partido en Cádiz, José Antonio Gomila, contó también con las intervenciones del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, y la senadora por Andalucía, Pepa Millán.

En la primera de las intervenciones, Gavira afirmó rotundamente que "no hay otro partido que defienda lo español como Vox" y recordó la campaña que puso en marcha durante la pandemia, ‘Lo nuestro lo primero’ que invitaba a consumir productos nacionales "para que los impuestos, el empleo y la riqueza se quedara en España".

“Ahora, en la campaña 'Cuida lo tuyo' lo importante es que la patria empieza en los pueblos, en los barrios y en las casas. La casa es la patria de cada uno, la familia es lo primero y por eso defendemos la familia, la natalidad y a nuestros mayores”, recuerda el portavoz en el Parlamento.

Gavira señaló que es importante hacer vida en los barrios y puso como ejemplo un barrio de la capital gaditana, el de Loreto, que nació y creció gracias a la gente obrera que trabajaba en la industria aeronáutica, en Astilleros o en Tabacalera, “gente joven que se emancipaba y se establecía allí. Ahora todo eso ha cambiado, ya no queda industria, queda muy pocos comercios y apenas se hace vida de barrio”, lamenta el parlamentario de Vox.

Por su parte, el alcaldable de Vox en El Puerto, Fito Carreto comenzó su intervención manifestando: “Nos llaman ultras, pero no somos ultras, somos enamorados de España y de El Puerto”. Así, invitó a los asistentes a echar la vista atrás para recordar El Puerto de hace años, cuando había comercios tradicionales, bodegas, pesca y turismo de calidad. “Ahora todo eso ha desaparecido, hasta la sirena de El Vapor. Yo mismo he fotografiado para el Diario el cierre de comercios emblemáticos, el cierre de bodegas y la desaparición de nuestra flota pesquera, con más de 200 barcos”, lamenta el candidato de Vox.

“Es triste pasear por el epicentro del terremoto que arrasa la ciudad, que ya ni reconocemos. Hemos visto como nuestro centro se ha ido deteriorando mientras los políticos de siempre hacían sus promesas y sus grandes anuncios que se quedaban siempre en lo mismo”, afirma Carreto.

“Cuidar de lo nuestro implica también cuidar de nuestra economía y la prosperidad de nuestra gente, el derecho de nuestros hijos a tener las mismas oportunidades que tuvimos nosotros y nuestros padres, el derecho a poder formar una familia en la tierra que nos vio nacer. Es un deber moral de todos los portuenses a los que nos duele nuestro pueblo dar ese paso al frente porque no podemos permitir que la ciudad de nuestros padres y abuelos muera”.

“Librerías, joyerías, farmacias, la Plaza de Toros, la Prioral, nuestras hermandades, nuestras bodegas, los ultramarinos, los comerciantes valientes que resisten, no los vamos a abandonar. Vamos a apoyar a los empresarios, la práctica de la Vela, nuestros equipos de fútbol o de rugby, las excavaciones de Doña Blanca, un proyecto que vamos a defender a capa y espada, a nuestros policías locales, la seguridad, la limpieza y la belleza de nuestra ciudad, la cultura y el patrimonio. Nos queda mucho por hacer y El Puerto de Santa María merece todo nuestro esfuerzo para cuidar de su belleza, cuidar de nuestras familias y de nuestros barrios”, concluye el candidato a la Alcaldía.

Por último, la senadora por Andalucía, Pepa Millán, hizo hincapié en las dificultades que tienen los jóvenes para poder prosperar en España “La gente de mi edad nunca hemos visto un horizonte de bonanza y de optimismo y esto ha sido por culpa de décadas de un bipartidismo que ha sido incapaz de buscar un futuro para las generaciones venideras”.

Así, Millán hizo un repaso por las políticas "que han venido destrozando todos los valores y la riqueza de España y de los españoles", poniendo especial énfasis en el sector primario “que es el que nos da de comer”.

Para terminar, la senadora afirmó que “mucha gente vuelve a votar a los mismos porque no conocen otra alternativa, y esa alternativa es Vox. La situación que estamos viviendo se puede revertir y lo estamos demostrando en aquellos lugares donde estamos gobernando como en Castilla y León donde estamos poniendo en marcha medidas para favorecer la natalidad, o donde hemos suprimido la mitad de las subvenciones a los sindicatos, aquellos que se han dedicado a robar en Andalucía a manos llenas, y no se ha eliminado el cien por cien porque el PP no ha querido, y Vox también ha impulsado en Castilla y León una iniciativa para expulsar a los okupas en 48 horas”.