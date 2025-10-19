Las tres rosas celebra en El Puerto diez años de trabajo por las mujeres

Una imagen de la celebración de los diez años de la asamblea Las tres rosas.

La asamblea feminista Las tres rosas celebró en la tarde del sábado su décimo aniversario en El Puerto, con un acto en su sede de la calle Cielo.

La cita coincidió con el encuentro provincial de colectivos feministas de la provincia de Cádiz, con motivo de su encuentro anual, que sirvió para tejer redes y evaluar el estado del colectivo, proponiendo líneas de trabajo conjunto para el próximo curso ante convocatorias tan importantes como las del 25 de Noviembre, el 8 de Marzo o los Orgullos Críticos por los que se está apostando en cada territorio. También se quiere retomar la celebración de las marchas provinciales que se llevaban a cabo hace unos años.

El encuentro de colectivos feministas, en la plaza Isaac Peral.

Las tres rosas lleva ya diez años de andadura en El Puerto, desde que en 2015 un grupo de mujeres decidiera poner en marcha este colectivo feminista. Desde entonces han protagonizado no solo movilizaciones y manifestaciones en la calle, sino que han venido realizando un trabajo mucho más invisible, acompañando a mujeres con diversos problemas como la violencia machista, o un contexto socioeconómico complicado.

En los últimos tiempos la asamblea ha impulsado con más fuerza los proyectos relacionados con la formación, con la puesta en marcha de talleres como uno sobre sensibilización contra las violencias machistas que se ha llevado a cabo en la prisión de Puerto 1. "Seguimos reinventándonos y buscando formas de llegar a toda la sociedad", explican desde el colectivo.

Hasta la fiesta celebrada en la calle Cielo se acercaron muchos vecinos y simpatizantes, en una jornada en la que hubo actuaciones como las de la artista jerezana Blanki Flow, y el saxofonista Germán Barbosa, e incluso un juego colectivo, la ruleta feminista. Fue una tarde de convivencia que sirvió al colectivo para coger fuerza y lanzarse "a por diez años más".