La Asamblea Feminista Las Tres Rosas celebra 10 años de lucha en El Puerto

La Asamblea Feminista Las Tres Rosas cumple diez años de reivindicación, trabajo, activismo y acompañamiento a mujeres en El Puerto de Santa María. Una década dedicada a la reivindicación de la igualdad y la defensa de los derechos sociales, que el colectivo aprovechará para celebrar junto a vecinas y otros colectivos afines.

“Era el verano de 2015, y al calor diferentes movimientos sociales y municipalistas, un grupo de mujeres de El Puerto nos unimos convencidas de la necesidad de crear un colectivo feminista en nuestra ciudad. Tras varias reuniones y elegir un nombre que nos representara, a la vez que honrar, nos presentamos en una rueda de prensa que recordaremos siempre”, explican desde la asamblea.

“Después de eso, no hemos parado de organizar acciones, actividades, campañas, tejer redes y establecer formas de acompañamiento, siempre con el objetivo de seguir avanzando hacia la igualdad y la justicia social, de forma transversal. Y han pasado ya, nada menos, que 10 años”, señalan desde el colectivo.

Con motivo de este aniversario, la asamblea organiza un evento el sábado 18 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en la calle Cielo, nº 108, a la altura de su local La Liberá, espacio feminista inaugurado hace ya tres años.

La celebración contará con las actuaciones de la artista jerezana Blanki Flow, y el saxofonista Germán Barbosa; además del juego “la ruleta feminista” y otras sorpresas preparadas para la ocasión.

Desde Las Tres Rosas invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta fiesta de aniversario para seguir reivindicando la importancia del feminismo local, un encuentro que busca reconocer la trayectoria colectiva y seguir fortaleciendo el movimiento en El Puerto.

“Han sido diez años de compromiso, apoyo mutuo y construcción de espacios y acciones feministas en nuestra ciudad. Queremos celebrar lo conseguido y coger fuerzas para continuar avanzando como colectivo en nuestra localidad”, señalan desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas.