La Asamblea Feminista Las Tres Rosas celebra 10 años de lucha en El Puerto
Será en el local 'La liberá', en la calle Cielo, inaugurado hace ya tres años
'Las tres rosas' inauguró su primer local en El Puerto
La Asamblea Feminista Las Tres Rosas cumple diez años de reivindicación, trabajo, activismo y acompañamiento a mujeres en El Puerto de Santa María. Una década dedicada a la reivindicación de la igualdad y la defensa de los derechos sociales, que el colectivo aprovechará para celebrar junto a vecinas y otros colectivos afines.
“Era el verano de 2015, y al calor diferentes movimientos sociales y municipalistas, un grupo de mujeres de El Puerto nos unimos convencidas de la necesidad de crear un colectivo feminista en nuestra ciudad. Tras varias reuniones y elegir un nombre que nos representara, a la vez que honrar, nos presentamos en una rueda de prensa que recordaremos siempre”, explican desde la asamblea.
“Después de eso, no hemos parado de organizar acciones, actividades, campañas, tejer redes y establecer formas de acompañamiento, siempre con el objetivo de seguir avanzando hacia la igualdad y la justicia social, de forma transversal. Y han pasado ya, nada menos, que 10 años”, señalan desde el colectivo.
Con motivo de este aniversario, la asamblea organiza un evento el sábado 18 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en la calle Cielo, nº 108, a la altura de su local La Liberá, espacio feminista inaugurado hace ya tres años.
La celebración contará con las actuaciones de la artista jerezana Blanki Flow, y el saxofonista Germán Barbosa; además del juego “la ruleta feminista” y otras sorpresas preparadas para la ocasión.
Desde Las Tres Rosas invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta fiesta de aniversario para seguir reivindicando la importancia del feminismo local, un encuentro que busca reconocer la trayectoria colectiva y seguir fortaleciendo el movimiento en El Puerto.
“Han sido diez años de compromiso, apoyo mutuo y construcción de espacios y acciones feministas en nuestra ciudad. Queremos celebrar lo conseguido y coger fuerzas para continuar avanzando como colectivo en nuestra localidad”, señalan desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas.
También te puede interesar
Lo último