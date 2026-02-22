Trabajadores de FCC en El Puerto muestran su solidaridad con Jerez tras las fuertes lluvias

Siete trabajadores de FCC, concesionaria del servicio municipal de limpieza, han prestado su ayuda al municipio de Jerez tras las intensas lluvias registradas recientemente.

El edil de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha valorado el gesto del presidente del comité de empresa de FCC en El Puerto, Jesús Oca, y de la secretaria, Vanessa de los Reyes, de iniciar durante las dos últimas semanas una campaña de recogida de alimentos y de utensilios de limpieza entre los propios compañeros de la contrata, así como el que hasta siete trabajadores portuenses se trasladaran ayer a la barriada rural de Las Pachecas para, empleando un tiempo que les correspondía como descanso, colaborar en los trabajos de limpieza de este enclave.

Jesús Oca, quien indica que el interés por participar en esta iniciativa solidaria se extendía a otros compañeros que no pudieron desplazarse por cumplir con sus obligaciones laborales en el sábado de Carnaval, agradece al teniente de alcalde, a la dirección de la empresa, y a todos quienes han colaborado el compromiso mostrado en todo momento para el mejor desarrollo de la idea, que ha permitido participar en labores de adecentamiento viario y recogida de muebles y enseres del interior de viviendas. Oca reseña que se les concedió permiso para materializar su propósito y se les facilitó el equipamiento pertinente, como escobas, recogedoras, palas, bolsas de basura, bombos o un camión.

El presidente del Comité de Empresa de FCC precisa que la actuación se circunscribió a Las Pachecas porque, en la conversación mantenida con la teniente de alcaldesa de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez, Susana Sánchez Toro, y el asesor de la alcaldesa, José Manuel Mena, ambos les trasladaron que Las Pachecas era el enclave donde más prioritaria se hacía su actuación.

Jesús Oca afirma que los residentes en Las Pachecas les han agradecido mucho su labor, que priorizó atender a quienes viven allí habitualmente.