El teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto se llenó de arte con los tanguillos

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca registró en la noche del miércoles un lleno con motivo de la tradicional Exhibición de Tanguillos, una esperada cita del Carnaval portuense. Enmarcada en la agenda carnavalesca organizada por la Concejalía de Fiestas que dirige el teniente de alcalde David Calleja, volvió a convertirse en todo un éxito de participación y ambiente, consolidándose como uno de los grandes atractivos de las actividades de estos días. El teatro se llenó de público y de arte en una velada que volvió a demostrar el enorme arraigo de esta tradición en El Puerto.

El espectáculo se desarrolló en dos pases, el primero a las 17:00 horas y el segundo a las 19:30 h, una organización que facilitó la entrada y salida del público entre funciones y permitió que familiares y amigos pudieran disfrutar con comodidad de las actuaciones.

Más de 250 niños de las academias de baile Araceli Arias, Víctor Raposo, Silvia Belenguer, José Leiva, Diana Andrades, Carmen Morales y Carmen Navarro fueron los grandes protagonistas de la jornada, poniendo en valor el talento joven y la tradición del tanguillo en El Puerto.

La profesora Araceli Arias ha subrayado el éxito rotundo de la exhibición, con una participación superior a la del pasado año, lo que confirma el excelente momento que atraviesa el certamen. También resaltó el ambiente de convivencia entre las distintas academias y la destacada presencia de músicos, que acompañaron en directo las coreografías con diversos instrumentos, aportando aún más brillantez al espectáculo. Arias agradeció igualmente la implicación constante del área de Fiestas, señalando que las academias trabajan cada año para superarse y ofrecer actuaciones de mayor calidad.

El Carnaval continúa este jueves 19 en la Plaza del Castillo, que acogerá la actuación de la chirigota del Sheriff a partir de las 20:00 horas. El autor Juan Manuel Braza presenta este año “Los Semicuraos”, una divertida propuesta que retrata a quienes alargan su baja médica para no perderse ni un segundo del Concurso. En escena no faltará un detective privado dispuesto a desenmascarar a los supuestos “enfermos”, garantizando humor y crítica al más puro estilo gaditano.