Los socialistas instan al cese del concejal Millán Alegre y a remodelar el área de Medio Ambiente en El Puerto

El PSOE de El Puerto ha elevado al pleno de este viernes una moción instando a Germán Beardo a remodelar el área de Medio Ambiente y a cambiar a su titular, Millán Alegre, quien, tras 5 años, "ha demostrado su manifiesta incapacidad para llevar adelante un área como ésta, que es la que aglutina la mayoría de los contratos y, por tanto, del presupuesto municipal".

El portavoz y secretario general socialista, Ángel González, ha asegurado que “a pesar de que Medio Ambiente es un área esencial con muchísimo peso en la gestión municipal, es una de las más afectadas por la inacción del gobierno del Partido Popular, donde la gestión brilla por su ausencia”.

“Ni Germán Beardo, ni el concejal delegado, Millán Alegre, han sido capaces de fiscalizar ni gestionar las contratas municipales, donde la mayoría están trabajando en precario, sin contrato”, ha señalado el edil, añadiendo que “hablamos del mantenimiento de jardines, de la limpieza y recogida de basura, del servicio de Salvamento y Socorrismo, del servicio de Reciclaje, de Autobuses, de la limpieza y el mantenimiento de los centros escolares y dependencias municipales, del bienestar animal, etcétera”.

Y a todo ello se suma que este verano, además, hemos sufrido la falta de socorristas en nuestras playas, dejando a los usuarios en una situación de riesgo extremo, e incluso perdiendo las banderas azules. Además, con los botiquines y los módulos sin luz.

Asimismo, desde el PSOE recuerdan que “también hemos podido comprobar cómo la planta de reciclaje no estaba funcionando correctamente, o cómo el personal de limpieza de nuestra ciudad hacía servicios privados mientras El Puerto se encontraba en el estado más lamentable jamás visto”.

Ante estas evidencias, los socialistas consideran que “el área de Medio Ambiente necesita ser liderada por personal responsable y con capacidad, personas con dedicación y voluntad que gestionen políticamente esta grave situación y sean capaces de enderezar y reorientar la deriva en la que se encuentra actualmente”, ha indicado González.

En su moción, el Grupo Socialista, además de la remodelación del área y el cese de su titular, solicita que se regularicen todos los servicios del Ayuntamiento, licitando y contratando todos los pendientes, que se fiscalicen de manera efectiva todos los servicios por los que el Ayuntamiento paga. También reclaman que se presten y atiendan todos los servicios con la calidad que El Puerto se merece.

De la misma forma, reclaman que se den explicaciones por los últimos hechos acaecidos sobre la recogida y posterior vertido de residuos procedentes de comercios privados con personal y recursos sufragados por este Ayuntamiento. Y que Germán Beardo como alcalde de la ciudad, "pida disculpas a todas las personas perjudicadas por su nefasta gestión al no mantener las condiciones de limpieza y salubridad en la ciudad, al no poder usar el transporte público las personas con movilidad reducida, a las protectoras de animales por haber tenido que hacer el trabajo del Ayuntamiento, a los ciudadanos que no han tenido un servicio de reciclaje como se merecen, o a los bañistas que se han visto con los servicios mermados".

Mesa de trabajo para regular los pisos turísticos

Por su parte, Izquierda Unida elevará al pleno una moción que pone el foco en la turistificación de El Puerto. “Este verano parecía que el equipo de gobierno había abierto los ojos ante una realidad que era ya evidente desde hace años: la proliferación de pisos turísticos y sus consecuencias negativas sobre la vida de nuestros vecinos y vecinas, sobre los barrios, el comercio local y también sobre nuestro modelo turístico, pero ha quedado claro que estábamos ante otra bomba de humo de Germán Beardo”, ha declarado José Luis Bueno, portavoz municipal y coordinador de la formación.

“La presión política y ciudadana fue fundamental para que el alcalde anunciara en julio -casualmente días antes de una manifestación ciudadana contra la turistificación desmedida- una suspensión cautelar de las licencias a viviendas de uso turístico” apunta Bueno, y prosigue “aunque como sabíamos y era de prever este anuncio quedó en nada, ya que no se ha movido un dedo para siquiera empezar a poner en marcha las herramientas que según el Decreto de la Junta de Andalucía son necesarias para llevar a cabo dichas suspensiones, al igual que tampoco tenemos constancia de que se esté trabajando en una ordenanza municipal que limite y regule los pisos turísticos en nuestra ciudad”.

Después de los datos sobre nuevas plazas en pisos turísticos ofrecidos por la Asociación Pro Derechos Humanos, que ha informado que en tan sólo un mes hay 83 pisos y 354 plazas más en El Puerto, con una media de 3 licencias nuevas cada día, la formación instarán al equipo de gobierno a explicar cómo y cuándo tienen previsto poner en marcha la limitación de las licencias para los pisos turísticos, qué metodología se utilizará para la fiscalización, sanción y cierre de los pisos turísticos ilegales, e instalará a la creación de una Mesa de Trabajo para la regulación de los pisos turísticos en El Puerto, "en la que se cuente con todos los agentes sociales implicados y los grupos políticos de la Corporación Municipal".