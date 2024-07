El Puerto pierde las banderas azules de sus playas

Los peores augurios finalmente se han cumplido y El Puerto ha perdido las banderas azules de sus playas. Así lo ha confirmado a Diario de Cádiz el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), José Palacios, quien lamenta que el Ayuntamiento no haya aceptado la propuesta de renuncia voluntaria que se les trasladó a principios de julio, cuando se comprobó que la ciudad no cumplía con los criterios objetivos para la concesión de las banderas debido a la falta de socorristas suficientes en su litoral.

José Palacios explica que tras la carta remitida por el organismo al Ayuntamiento, dándoles de plazo hasta el 10 de julio para regularizar la situación, y la respuesta municipal de que se habían habilitado otros medios con voluntarios de Protección Civil, ADEAC les respondió el pasado 22 de agosto que esas medidas alternativas no eran suficientes para el mantenimiento del galardón, por lo que les instaban de nuevo a la renuncia voluntaria. Esto no ha ocurrido, y ante la falta de respuesta el organismo internacional ha decidido comunicar este mismo viernes al Ayuntamiento la pérdida de las cuatro banderas otorgadas este año, para las playas de Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina (tramo Vistahermosa- Las Redes) y Valdelagrana.

El Ayuntamiento ni siquiera ha llegado a izar las banderas este verano, sabedor de lo irregular de la situación, ya que el contrato de salvamento y socorrismo aún no ha salido y se ha estado tirando de contratos menores que no cumplían con los estándares marcados por ADEAC, ya que en muchas playas tan solo ha habido un socorrista durante el mes de julio.

José Palacios ha lamentado la situación, que no es nueva, ya que en 2021 también fueron retiradas estas banderas del litoral portuense -aunque en aquel entonces sí se habían izado- también por la falta de socorristas. También lamenta el presidente de ADEAC que el Ayuntamiento no haya renunciado voluntariamente a las banderas, ya que eso hubiera sido una medida menos drástica que su pérdida, que además puede traer consecuencias de cara al próximo verano.

José Palacios explica que el criterio de la seguridad en las playas "es imperativo" y afirma que la entidad no puede permitir agravios comparativos entre localidades. "Los criterios son objetivos y están muy claros, y si no se cumplen antes del mes de julio un municipio no puede tener las banderas azules".

El Ayuntamiento dijo unos días, a través del concejal de Playas, Millán Alegre, que el contrato de salvamento y socorrismo está a punto de salir, cuando estamos finalizando el mes de julio, pero ya es tarde. El presidente de ADEAC es firme al decir que aunque este contrato llegara mañana, "se ha perdido todo el mes de julio y las banderas se conceden para que ondeen durante todo el verano. Ya el criterio del número de socorristas ya se ha incumplido y eso conlleva la devolución de las banderas", explica.

En cuanto a la alegación municipal señalando que junto a los socorristas profesionales se dispone de voluntarios y medios de Protección Civil, el presidente de la entidad que concede las banderas azules explica que "los voluntarios solo pueden estar de apoyo, y en ningún caso pueden sustituir a los profesionales", insistiendo en que los criterios objetivos e imperativos para la concesión de las banderas "se han incumplido".

ADEAC incluirá ahora la información sobre la retirada en su página web, lo que es más sonrojante que si se hubiera producido la renuncia voluntaria que se propuso a principios de julio.

Unos criterios de concesión muy claros

Palacios recuerda que la bandera azul está presente en 72 países europeos e insiste en que los criterios de concesión "están muy claros desde el principio, además de ser voluntarios", por lo que justifica que tras el plazo concedido para regularizar el incumplimiento ha llegado la hora de la retirada, ante la falta de respuesta municipal.

Afortunadamente este verano no se ha producido ningún ahogamiento en las playas portuenses, algo que encaso de haber ocurrido podría haber conllevado procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento si los medios habilitados no son los necesarios. José Palacios destaca que "en las playas con bandera azul, gracias al servicio de socorrismo, se atiende cada año a un millar de bañistas en situaciones extremas, y casi un centenar de personas al año son recuperadas gracias a los desfibriladores", insistiendo en la importancia de que los municipios cuenten con un servicio solvente.

También lamenta que se haya tenido que llegar a este extremo cuando los municipios saben que desde mediados de junio deben tener el servicio de socorrismo en las playas, "es algo que se sabe y que se puede trabajar con tiempo", considera. En el caso de El Puerto resulta increíble que un gobierno municipal con mayoría absoluta y las cuentas saneadas no pueda contar a tiempo con un contrato de esta importancia para un municiìo turístico, aunque lo ocurrido puede haberse derivado de la falta de presupuestos municipales, ya que aún no han sido aprobados los de este año, algo que está pasando factura en muchos otros servicios municipales como el de la limpieza, por ejemplo, que también carece de contrato a día de hoy.

Desde ADEAC confían en que las cosas "se hagan mejor de cara al próximo año", ofreciendo al Ayuntamiento portuense el apoyo que necesiten para evitar situaciones similares en el futuro.