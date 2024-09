"Hay 350 nuevas plazas en pisos turísticos en El Puerto desde que se anunció la congelación de licencias"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que el equipo de Gobierno "no ha congelado en ningún momento la concesión de licencias de pisos turísticos en El Puerto de Santa María, que siguen aumentando diariamente en la ciudad portuense".

Hace poco más de un mes, añaden, ante la presión por la convocatoria de una manifestación contra el turismo de borrachera y los pisos turísticos, "tanto la concejala de Turismo, Olga de Navas, como el alcalde Germán Beardo", anunciaban a los medios de comunicación y en sus redes sociales que "se congelaba la concesión de pisos turísticos de forma inmediata". El anuncio sorprendía a los colectivos sociales convocantes de la manifestación, "convencidos de la dudosa veracidad de su ejecución, ya que cualquiera que haya seguido la temática de los pisos turísticos sabe que no es posible realizar dicha congelación sin ordenanzas y sobre todo sin incluir las restricciones en el propio PGOM que aún está lejos de su concreción".

Un mes después de aquel anuncio, "se ha confirmado que, tanto el alcalde como la concejala de Turismo habrían faltado a la verdad, ya que, en ningún momento se ha llevado a cabo dicha congelación, como tampoco se ha realizado inspección alguna a los pisos turísticos ilegales".

Analizando el Informe de Oferta Turística de la Junta de Andalucía, desde el anuncio de la congelación que hizo el alcalde el 17 de Julio hasta este pasado martes, "se han incrementado los pisos turísticos hasta llegar a 1.743 viviendas de uso turístico y 10.354 plazas en la localidad de El Puerto. Son 83 pisos y 354 plazas más en tan sólo un mes, lo que supone alcanzar casi una media de 3 licencias nuevas cada día".

"No es sólo que no se hayan congelado las licencias, sino que estamos alcanzando el récord de concesiones de licencias en El Puerto desde la existencia de las licencias VFT de la Junta de Andalucía". "En primer lugar", afirman desde la APDHA, "es una vergüenza que nuestros gobernantes mientan a la ciudadanía de una forma tan descarada. Ellos sabían perfectamente lo que decían y no les importó engañar a la gente de El Puerto para hacer ver que hacen algo sobre un tema que realmente nos afecta a la mayoría de portuenses; cuando la realidad es que no han hecho nada para parar la proliferación de pisos turísticos en la ciudad".

Este equipo de Gobierno, añaden, "siempre ha apoyado abiertamente la aparición de pisos turísticos, incluso llegando a salir en diferentes medios asistiendo a la inauguración de nuevos apartamentos turísticos, halagándolos en los mejores términos como si de la propia promotora inmobiliaria se tratara".

Este modelo "está destruyendo nuestra ciudad, expulsando a los vecinos y vecinas y haciendo las noches insufribles a gran parte de la ciudadanía. Necesitamos prohibir los pisos turísticos de una vez por todas, basta de mentiras y anuncios de humo".

Desde APDHA expresan "nuestra firme convicción del derecho a una vivienda digna: exigimos ordenanzas de congelación de licencias de forma inmediata, recursos dedicados al control de los pisos ilegales y que se empiece a trabajar su prohibición y limitación en el PGOM cuanto antes", concluyen.