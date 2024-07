Concurrida manifestación por las calles de El Puerto contra la "turistificación desmedida"

En la tarde noche de este sábado se ha celebrado en El Puerto de Santa María una numerosa protesta "contra el turismo de borrachera y el aumento de pisos turísticos". Multitud de vecinos y vecinas se sumaron a esta convocatoria, en la que se reivindicaba que el modelo de turismo actual en El Puerto "no es beneficioso para la mayoría de portuenses, no genera empleo estable ni de calidad, y no es sostenible ni respetuoso, llevando a la ciudad a un estado de decadencia sin precedentes".

Ya el verano pasado se realizó una protesta en este sentido, convocada entonces por la Asamblea Feminista Las Tres Rosas. Este año, la convocatoria ha sido realizada por otros colectivos y asociaciones locales como Ecologistas en Acción, Asociación Pro Derechos Humanos, la Red de Acogida, ARBA, Amal Esperanza, Los Invisibles, la Marea Blanca y la FLAVE junto a diferentes asociaciones vecinales locales, además del citado colectivo feminista.

Unas 500 personas recorrieron el centro de El Puerto, muchas de ellas afectadas directamente por pisos turísticos en sus propios edificios donde residen. Durante la marcha, se escuchaban cánticos como “queremos vivienda y no pisos de fiesta”, “el turismo de Germán no nos deja descansar” o “El Puerto no se vende, El Puerto se defiende”, y cartelería donde se podía leer “Una ciudad para vivir: basta de pisos turísticos y turismo de borrachera”.

En este sentido, en la protesta se denunció que El Puerto "se consolida un verano más como la moda de turismo de borrachera, con macrodiscotecas y fiestas a todas horas, y la proliferación de pisos turísticos que no respetan ni el entorno, ni la convivencia, ni generan una verdadera riqueza en la localidad". Consideran por ello necesario "denunciar el estado en el que se encuentra El Puerto de Santa María", una situación “límite” según los colectivos convocantes.

Al final de la protesta, se realizaron varias intervenciones. Un vecino afectado por tener un piso turístico en su propio bloque de la calle Larga "compartió su sufrimiento diario, emocionando a muchos de los asistentes que se vieron reflejados en su propio testimonio". Una joven explicó las dificultades para acceder a una vivienda ya sea de alquiler o de compra en El Puerto, con ejemplos de anuncios reales sacados de un conocido portal de internet, teniendo esto una relación directa con el aumento de pisos turísticos en la localidad.

Finalmente, miembros de los colectivos convocantes leyeron el manifiesto, en el que entre otras demandas, exigían al equipo de gobierno "la toma de medidas urgentes ante esta situación". No pasó por alto que dos días antes, el equipo de gobierno y ante esta convocatoria, realizó un anuncio público en el que explicaba que paralizaría las licencias a pisos turísticos de forma “preventiva” al considerar no existe un problema real. “Otra cortina de humo, otra mentira más” , se podía escuchar en este manifiesto final. “Sabemos que sin ordenanzas y sin incluirlo en el PGOU no se puede hacer nada. Hablan de reforzar inspecciones, como si ahora se inspeccionara algo, un alcalde que no es capaz de mantener nuestras calles, nuestras plazas, que no es capaz de limpiar las hierbas y los destrozos ni de mantener limpia la ciudad, ¿qué va a reforzar el que? Y no, no necesitamos prevenir, necesitamos acabar ya para siempre con los pisos turísticos que no son compatibles ni sostenibles para una ciudad viva ni para el bienestar de nuestra gente. ¿Qué van a hacer con todos los pisos turísticos que sufrimos ya en nuestros bloques y barrios?”, concluían.

Al finalizar el acto, numerosos vecinos y vecinas se quedaron en la plaza de la Herrería comentando su propia situación y los problemas de convivencia que están sufriendo. Se han propuesto crear una "red de contacto para hacer de este un problema colectivo y empezar a trabajarlo buscando y exigiendo posibles soluciones".