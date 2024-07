Organizaciones sociales y ecologistas pedirán la limitación de los pisos turísticos en El Puerto

Según las entidades convocantes de la marcha de protesta que recorrerá este sábado distintas calles del casco urbano de El Puerto de Santa María para protestar contra la turistificación desmedida en esta ciudad, los últimos datos que ofrece la Junta de Andalucía sobre El Puerto en su Informe de Oferta Turística recogen que en julio de 2024 la localidad portuense ya ha llegado a la marca de "10.000 plazas en pisos turísticos, esto sin tener en cuenta los cientos de pisos que se encuentran en situación irregular y no se recogen en este informe".

Estos números, apunta Ecologistas en Acción de El Puerto, "son la punta del iceberg de una situación completamente insostenible, que ha desbocado en una especulación con la vivienda sin límites enfocada a inversores foráneos que elevan el precio de compra y de alquiler y acaban expulsando a la población local (gentrificación). El centro histórico ha sido totalmente absorbido por los pisos turísticos, quedándose prácticamente vacío de residentes, lo que ha causado un efecto dominó en el comercio local que ya ha visto cerrar el 59% de sus locales (según el último informe de Revive El Puerto). Números que han aumentado dramáticamente durante el gobierno de Germán Beardo con un incremento de cierres que llegó al 6% en 2023".

Además, en cuanto a la vivienda y ante la menor posibilidad de rentabilidad para grandes inversores por la saturación del centro histórico, "las inmobiliarias han empezado una campaña de acoso y derribo en barrios históricos portuenses como Malacara, Fermesa o Crevillet, buscando convertir pisos de barrio en nuevos pisos turísticos". De esta manera, han proliferado empresas de gestión de pisos turísticos que se benefician de esta situación.

Se trata de un modelo de ciudad "insostenible para la gran mayoría de portuenses, que no ven beneficio alguno y que por el contrario deben soportar lo peor del nuevo turismo de borrachera y descontrol al que han entregado la ciudad nuestros dirigentes. Pisos turísticos que destrozan el descanso de los vecinos y vecinas que no pueden dormir ni estar tranquilos en sus propios bloques de vivienda. Miles de historias de portuenses que no aguantan más y que han sido totalmente abandonados por este Ayuntamiento que fomenta la especulación y no el bien común de la ciudadanía, sin tomar medida alguna con respecto a esta problemática", lamentan los convocantes.

Por todo ello, numerosas organizaciones sociales y vecinales se han unido "para reivindicar la limitación de los pisos turísticos y la apuesta por un modelo de turismo sostenible": Ecologistas en Acción, la Asamblea Feminista las Tres Rosas, Asociación Pro Derechos Humanos, la Red de Acogida, ARBA (Asociación por la recuperación del Bosque Autóctono), Amal Esperanza, Los Invisibles, la Marea Blanca y la Flave junto a diferentes asociaciones vecinales locales. Piden un cambio de modelo "que facilite el acceso a la vivienda para la población, detenga la proliferación de pisos turísticos, y promueva la protección absoluta del derecho a la ciudad y al descanso de la población portuense. En consonancia con las iniciativas surgidas ya El Puerto desde el verano pasado, o recientemente en Cádiz , Málaga, Mallorca o Canarias, bajo el lema 'Una ciudad para vivir', invitan a la ciudadanía a sumarse a la manifestación el próximo sábado 20 de julio a las 20:00 horas, que partirá desde la Plaza de España.